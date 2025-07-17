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Зеленський назвав імʼя нового посла України в США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський назвав імʼя нового посла України в США
На цей час Стефанішина працюватиме у статусі спецуповноваженого президента
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Наразі тривають процедури погодження з Вашингтоном кандидатури Стефанішиної на посаду посла України в Сполучених Штатах

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента.

«У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах», – зазначив він.

За словами Зеленського, Стефанішина брала участь у перемовинах із США про новий формат економічного співробітництва та створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. «Будемо працювати з Америкою саме на такій основі й надалі, додаючи взаємовигідного економічного змісту нашій політичній та дипломатичній взаємодії», – додав глава нашої держави.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував заміну українського посла в США. Зеленський підтвердив звільнення Оксани Маркарової з посади.

Раніше Зеленський казав, що новим послом у Сполучених Штатах може стати чинний міністр оборони Рустем Умєров. «Одна з моїх ідей, що Умєров може стати послом у США. Але тоді у нас будуть серйозні перестановки в Кабміні», – заявив він.

До слова, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський має намір замінити послів у країнах «Групи семи».

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Теги: Володимир Зеленський США Ольга Стефанішина посол

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