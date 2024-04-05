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Призов 500 тис. військових: Шмигаль запевнив, що мобілізація буде м'якшою

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Призов 500 тис. військових: Шмигаль запевнив, що мобілізація буде м'якшою
За словами Шмигаля, наразі в армії вже є нові бригади, які укомплектовані людьми
фото з відкритих джерел

«Ми розуміємо, що зараз потрібно не так багато людей, тому мобілізація буде набагато м'якшою»

Мобілізація в Україні буде набагато м'якшою, ніж багато хто міг собі уявляти. Наразі армія не потребує ще 500 тис. нових людей. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі Esimeses stuudios.

Шмигаль запевнив, що разом із президентом Володимиром Зеленським контролюють ситуацію щодо мобілізації в країні. Прем'єр розповів, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів аудит Сил оборони й розпочав першу після початку повномасштабної війни ротацію на фронті.

«Ми розуміємо, що зараз потрібно не так багато людей, тому мобілізація буде набагато м'якшою. Думаю, протягом цього року ми виконаємо всі необхідні завдання з мобілізації українців», – додав прем'єр.

За словами Шмигаля, наразі в армії вже є нові бригади, які укомплектовані людьми. Очікується обладнання, військова техніка, а також боєприпаси від союзників.

«Коли все це прибуде, нові бригади будуть укомплектовані – і ми суттєво збільшимо нашу бойову міць», – додав він.

Мобілізацію в Україні було оголошено після масштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Тоді ж було запроваджено і воєнний стан. І мобілізацію, і військовий стан вже продовжували кілька разів, останнім часом на 90 днів, до 13 травня 2024 року.

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що нещодавній аудит у Збройних Силах дозволив вивільнити тисячі військовослужбовців, які не беруть участі у бойових діях, і спрямувати їх до бойових частин. «Після перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил ця цифра (у 500 тис. мобілізованих – «Главком») була суттєво зменшена. Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, але й про добровольців», – зазначив він. 

Сирський повідомив, що наразі переглядається чисельність певних частин, які не беруть участі у бойових діях, на підставі аудиту їхньої діяльності. Це дало нам змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2024 році планується мобілізація до 500 тис. осіб.

Теги: мобілізація Денис Шмигаль

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