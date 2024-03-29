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Чи є потреба в мобілізації 500 тис. військових: відповідь Сирського

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чи є потреба в мобілізації 500 тис. військових: відповідь Сирського
Сирський повідомив, що завдяки аудиту в частинах, які не беруть участі у бойових діях, вдалося вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин
фото: Генштаб

Олександр Сирський: «Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину»

Нещодавній аудит у Збройних Силах дозволив вивільнити тисячі військовослужбовців, які не беруть участі у бойових діях, і спрямувати їх до бойових частин. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю «Укрінформу». 

«Після перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил ця цифра (у 500 тис. мобілізованих – «Главком») була суттєво зменшена. Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, але й про добровольців», – зазначив він.

За словами Сирського, треба зважати на те, що люди – не роботи. Вони виснажуються, фізично й психологічно, особливо в умовах бойових дій. «Наприклад, ті люди, які прийшли до ТЦК у лютому 2022 року, потребують відпочинку та лікування. Достатньо згадати, що бойова 110-та бригада була задіяна на Авдіївському напрямку від початку повномасштабного вторгнення. Їм треба відновитися і відпочити, і це – об’єктивна необхідність. І таких частин чимало.

Наразі ми переглядаємо чисельність певних частин, які не беруть участі у бойових діях, на підставі аудиту їхньої діяльності. Це дало нам змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин», – пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Також, наголосив Сирський, необхідно утримуватися від крайнощів.

«У всіх арміях світу є особовий склад, який не бере участі у бойових діях, але забезпечує бойові підрозділи. Це не менш важлива частина роботи. Та війна, яку ми вимушені вести проти російських загарбників, – це війна на виснаження, війна логістики. Тож значення ефективності тилових підрозділів не можна недооцінювати. Йдеться про систему забезпечення військ продовольством і боєприпасами, про ремонтні підрозділи, про медичні заклади та про багато іншого. Ці люди роблять свій внесок у ефективність бойових дій.

Хочу, зокрема, наголосити: ті громадяни, які приходять до війська за мобілізацією, не потрапляють відразу на фронт. За дуже спеціальними винятками, наприклад, коли у людини вже є бойовий досвід, переважна більшість цих осіб прибувають до навчальних військових частин та центрів. Кількість людей, які проходять таке навчання, на лютий поточного року становила 84 відсотки від загальної кількості мобілізованих. Лише після такого навчання їх можуть спрямовувати на доукомплектування військових частин для відновлення їхньої боєздатності», – підсумував головнокомандувач.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2024 році планується мобілізація до 500 тис. осіб.

До слова, 22 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію військових термінової служби.  Згідно з проєктом, військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас «у терміни, визначені указом президента».

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Теги: мобілізація Олександр Сирський

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