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Що чекає росіян після виборів? Зеленський розкрив деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Що чекає росіян після виборів? Зеленський розкрив деталі
За словами Зеленського, Путін вже цього місяця може посилити мобілізацію росіян
фото з відкритих джерел

Зеленський заслухав від розвідки військові плани Росії щодо України та інших країні

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив про можливість посилення мобілізації росіян після проведення президентських виборів у РФ. Про це розповів у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

«На окремій доповіді був керівник ГУР Буданов. Кілька запитань. Насамперед військові плани Росії. Не тільки проти нашої держави - проти інших народів теж», – йдеться в заяві.

За словами президента, спільним завданням світу є необхідність збити хвору путінську фантазію, що в нього нібито є час для продовження війни.

«Можливо, він посилить мобілізацію – після імітації виборів зараз у березні. Мобілізацію росіян. Але мобілізацію ресурсів і фінансів, залишків російських зв'язків зі світом ми маємо обмежити ще більше, ще жорсткіше. І кожен, хто цінує життя свого народу, повинен цим займатися – кожен лідер. Дякую всім, хто допомагає», – додав президент.

Нагадаємо, уряд Росії розглядає можливість підвищення податків для населення, щоб знайти більше грошей для ведення затяжної війни проти України.

Як повідомлялося, НАТО вважає, що Росія, ймовірно, зможе підтримувати свої військові дії в нинішніх масштабах ще від двох до п'яти років.

До слова, мобілізаційний резерв України становить близько 4,8 млн чоловіків. Решта або вже служать (1,3 млн), або не підлягають мобілізації (4,3 млн).

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Теги: війна путін Володимир Зеленський вибори в Росії мобілізація

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