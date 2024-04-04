Що робити ‎обмежено придатним через скасування статусу: пояснення Міноборони

Відомство пояснило, що тепер робити людям, які вже пройшли військово-лікарську комісію та мають статус «‎обмежено придатний»

Підписаний президентом закон про скасування статусу «‎обмежено придатний» опубліковано. Про це 4 квітня повідомило Міністерство оборони України.

Також відомство пояснило, що тепер робити людям, які вже пройшли військово-лікарську комісію та мають статус «‎обмежено придатний».

Закон набуде чинності 4 травня 2024 року. Військовозобовʼязані та військові, які наразі мають статус «обмежено придатний», повинні повторно пройти ВЛК протягом дев'яти місяців, тобто до 4 лютого 2025 року.

Після повторного огляду військовозобов’язані, визнані непридатними, виключатимуться з військового обліку, а визнані придатними — можуть проходити службу. Військові, які визнані непридатними, — будуть звільнені з військової служби, а визнані придатними — продовжать службу.

Міноборони пояснило, що робити через скасування статусу «‎обмежено придатний» фото: mil.gov.ua

Нагадаємо, 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон № 3621-IX, який, зокрема, передбачає скасування статусу «‎обмежено придатний».

2 квітня президент Зеленський також підписав закони про зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років та про електронний реєстр військовозобов’язаних.