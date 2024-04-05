Міноборони анонсувало смарт-мобілізацію в Україні

«Наступний етап – це можливість у два кліки подати заявку на мобілізацію»

Смарт-мобілізація в Україні стане наступним етапом після цифровізації вручення повісток військовозобов’язаним. Подати заявку на мобілізацію можна буде у два кліки, заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю АрміяInform.

«Наступний етап – це можливість у два кліки подати заявку на мобілізацію: «Я хочу стати оператором дронів», «Я хочу стати артилеристом» тощо», – розповіла вона.

Заступниця голови Міноборони повідомила, що важливим є саме рекрутинговий підхід. За її словами, коли людина буде розуміти весь свій маршрут у війську і зможе його контролювати шляхом власного вибору, «питання щодо електронних повісток відпаде само по собі».

«Я вважаю, що людина має мати можливість мобілізуватися або підписати контракт саме до такого командира, якому він чи вона довіряє. Це – цільовий рекрутинг. Цивільна аналогія: коли після випуску з вишу за кращих студентів борються працедавці», – додала вона.

Черногоренко зазначила, що ЗСУ наразі – це найбільший працедавець у країні і він може боротися за найкращих людей із цивільного життя. В результаті, прогнозує заступниця міністра оборони, «ми станемо ще швидшими і ще технологічнішими».

До слова, заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко заявила, що електронний кабінет буде створено для кожного військовозобов'язаного, але громадяни самі будуть вирішувати, користуватися цією функцією чи ні.

Нагадаємо, що закон про е-кабінет військовозобов'язаного, який 2 квітня, підписав президент України Володимир Зеленський, дозволить спростити бюрократичні питання. Даний закон дозволить впровадити три основні зміни, які дозволять спростити та удосконалити взаємодію між державою та військовозобов'язаними.

Також Зеленський підписав закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Зокрема, закон скасовує статус обмежено придатних для військових служби. Зокрема, усі чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом дев'ятьох місяців пройти повторний медичний огляд.