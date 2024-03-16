Або мобілізація, або в’язниця. Юрист розказав про «збалансований підхід» судів до ухилянтів

Протягом 2023 року вироки за ухилення від мобілізації отримали 1257 українців

«Ми в жодному разі не говоримо, що ухилення від мобілізації має бути безкарним або таким, що розцінюється як безкарне»

Адвокат Роман Кичко вважає, що в країні має бути чіткий баланс між суспільною думкою та врахуванням реальної ситуації кожного громадянина при винесенні обвинувального вироку. Таку думку він висловив у коментарі «Главкому» щодо вироків за ухилення від мобілізації.

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Кичко акцентує увагу на випадку, коли чоловіка, який ухилився від служби, ув'язнили на три роки згідно з рішенням апеляційного суду, не дивлячись на щире каяття та факт вагітності його дружини.

Верховний суд вважав, що призначене покарання апеляційним судом, «є необхідним і достатнім для виправлення засудженого і попередження вчинення нових аналогічних правопорушень».

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Адвокат Роман Кичко звертає увагу: ці висновки були зроблені судом попри долучені копії медичних документів про вагітність дружини засудженого, що мало стати пом’якшуючою обставиною.

«Подібні висновки суду для пересічного громадянина виглядають так: або мобілізація, або в’язниця. Ми в жодному разі не говоримо, що ухилення від мобілізації має бути безкарним або таким, що розцінюється як безкарне», – говорить Кичко.

За його словами, має бути чіткий баланс між суспільною думкою, проблемами в країні та врахуванням реальної ситуації кожного громадянина при винесення обвинувального вироку. Тим паче такий баланс має бути, якщо необхідно змінити ставлення до мобілізації – з «покарання» до «обов’язку», який поважає держава.

Нагадаємо, протягом 2023 року вироки за ухилення від мобілізації отримали 1257 українців: обвинувачені одержали як умовні, так і реальні терміни позбавлення волі. Це у п'ять разів більше, аніж у 2022 році.

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За час вторгнення апеляційні суди скасували майже 30 вироків і відправили ухилянтів до колоній.

Стало відомо, що догляд за немічним родичем залишиться приводом для відстрочки, але не у форматі «зять опікується за тещою/тестем».