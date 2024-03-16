Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Або мобілізація, або в’язниця. Юрист розказав про «збалансований підхід» судів до ухилянтів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Або мобілізація, або в’язниця. Юрист розказав про «збалансований підхід» судів до ухилянтів
Протягом 2023 року вироки за ухилення від мобілізації отримали 1257 українців
фото з відкритих джерел

«Ми в жодному разі не говоримо, що ухилення від мобілізації має бути безкарним або таким, що розцінюється як безкарне»

Адвокат Роман Кичко вважає, що в країні має бути чіткий баланс між суспільною думкою та врахуванням реальної ситуації кожного громадянина при винесенні обвинувального вироку. Таку думку він висловив у коментарі «Главкому» щодо вироків за ухилення від мобілізації.

Кичко акцентує увагу на випадку, коли чоловіка, який ухилився від служби, ув'язнили на три роки згідно з рішенням апеляційного суду, не дивлячись на щире каяття та факт вагітності його дружини.

Верховний суд вважав, що призначене покарання апеляційним судом, «є необхідним і достатнім для виправлення засудженого і попередження вчинення нових аналогічних правопорушень».

Адвокат Роман Кичко звертає увагу: ці висновки були зроблені судом попри долучені копії медичних документів про вагітність дружини засудженого, що мало стати пом’якшуючою обставиною.

«Подібні висновки суду для пересічного громадянина виглядають так: або мобілізація, або в’язниця. Ми в жодному разі не говоримо, що ухилення від мобілізації має бути безкарним або таким, що розцінюється як безкарне», – говорить Кичко.

За його словами, має бути чіткий баланс між суспільною думкою, проблемами в країні та врахуванням реальної ситуації кожного громадянина при винесення обвинувального вироку. Тим паче такий баланс має бути, якщо необхідно змінити ставлення до мобілізації – з «покарання» до «обов’язку», який поважає держава.

Нагадаємо, протягом 2023 року вироки за ухилення від мобілізації отримали 1257 українців: обвинувачені одержали як умовні, так і реальні терміни позбавлення волі. Це у п'ять разів більше, аніж у 2022 році.

За час вторгнення апеляційні суди скасували майже 30 вироків і відправили ухилянтів до колоній.

Стало відомо, що догляд за немічним родичем залишиться приводом для відстрочки, але не у форматі «зять опікується за тещою/тестем».

Читайте також:

Теги: ухилянти мобілізація держава

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Людині на найвищому рівні управління, де вона оперує величезними коштами, і від неї залежать багато людей, – мають платити адекватну зарплату»
Скільки держслужбовців потрібно Україні
13 березня, 15:49
Голова фракції «Слуга народу» не думає, що мобілізація торкнеться півмільйона осіб
Додаткова мобілізація: Арахамія назвав умову
22 лютого, 12:52
Думка про те, що мобілізувати можуть тільки одного працездатного чоловіка з родини, є хибною
Чи можуть одночасно мобілізувати батька та сина: роз’яснення юриста
27 лютого, 17:48
Більшість західних чиновників очікують, що російська армія зможе відновити свої сили протягом п’яти-шести років
Росія готується мобілізувати 400 тис. осіб – Financial Times
16 лютого, 12:18
Постраждалих чоловіків напередодні затримали прикордонники за спробу нелегально перетнути кордон із Польщею
На Львівщині експрацівники ТЦК відповідатимуть у суді за катування військовозобов’язаних
22 лютого, 13:08
Багато учасників ходи несли в руках українські прапори й транспаранти
«Зеленський – молодець, а Путіну – кінець»: у Брюсселі пройшла масова акція проти війни в Україні
25 лютого, 14:46
У ДПСУ такий план перетину кордону іронічно назвали «блискучим»
Ухилянти обмоталися ізотермічними ковдрами, щоб непомітно перейти кордон
29 лютого, 14:24
У Польщі бракує полігонів для навчання військових
Польща хоче мати найбільшу армію в НАТО, але проблем не оминути – ЗМІ
27 лютого, 09:34
Закон про мобілізацію хвилює кожного українця
Мобілізація по-новому. Експерт назвав умови прозорої та гнучкої схеми бронювання
13 березня, 12:10

Суспільство

Або мобілізація, або в’язниця. Юрист розказав про «збалансований підхід» судів до ухилянтів
Або мобілізація, або в’язниця. Юрист розказав про «збалансований підхід» судів до ухилянтів
«Укрзалізниця» призначила додатковий рейс на шкільні весняні канікули
«Укрзалізниця» призначила додатковий рейс на шкільні весняні канікули
Адвокат: в Україні є суспільний запит на покарання осіб, які ухиляються від мобілізації
Адвокат: в Україні є суспільний запит на покарання осіб, які ухиляються від мобілізації
Уряд схвалив програму розвитку української мови до 2030 року
Уряд схвалив програму розвитку української мови до 2030 року
Коли Масниця у 2024 році: українські традиції та дата святкування
Коли Масниця у 2024 році: українські традиції та дата святкування
Демобілізація захисників, які воюють три роки. Веніславський озвучив ключові тези
Демобілізація захисників, які воюють три роки. Веніславський озвучив ключові тези

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Анатомія зради. Репортаж з колонії для колаборантів
21K
Коли Масниця у 2024 році: українські традиції та дата святкування
16K
Верховний суд штурмують 10 ухилянтів. Оголошені перші вироки
8640
Права нацменшин. Угорщина надіслала країнам ЄС листа з претензіями до України
5658
В Одесі пролунали вибухи, є влучання (оновлено)
4035
Ще одна країна ЄС готова ввести війська НАТО в Україну

Новини

Майже без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 16 березня
Сьогодні, 06:15
Міжнародний день спортивних автоперегонів. Що відзначаємо 16 березня
Сьогодні, 00:20
Місцями опади та туман: прогноз погоди на 15 березня
Вчора, 06:30
В Україні вдруге за добу лунала масштабна повітряна тривога
Вчора, 06:18
Всесвітній день промов. Що відзначаємо 15 березня
Вчора, 00:20
Стефанчук пояснив, коли Зеленський перестане бути легітимним президентом
14 березня, 21:42

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua