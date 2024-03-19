Ще в одному місті відкрито рекрутинговий центр для ЗСУ

У центрі працюватимуть двоє цивільних співробітників, які не можуть видавати повістки про мобілізацію, тому їхня функція буде суто комунікативна

Наразі найбільший запит спостерігається на операторів БПЛА, водіїв-механіків, медиків, фахівців сфери IT та інших категорій професій

У Запоріжжі відкрився другий в Україні рекрутинговий центр для ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

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«Відкриття ще одного центру рекрутингу української армії відбулося за адресою бульвар Центральний, 27, і є результатом спільної роботи Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ та Запорізької обласної військової адміністрації», – йдеться у повідомленні.

Центр працюватиме як консультативно-інформаційний офіс, який, за необхідності, здійснюватиме супровід зарахування охочих вступити до Сил оборони. Зокрема, громадяни можуть отримати тут інформацію про вакантні посади в українському війську та консультації щодо усіх питань.

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«Тут надаватимуть прості відповіді на такі питання, як: які є частини, які є посади в частині, де я буду служити? Чи буде враховано мій фах, мій досвід, мій стан здоровʼя? Ми зробили цей процес максимально прозорим і зрозумілим», – пояснив під час відкриття уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

«Відкриття цього інноваційного центру рекрутингу - це відповідь і вирішення цього питання, за що хочу подякувати Міністерству оборони і всім причетним до відкриття до сервісу», – зазначив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. фото: Міноборони

Вже зараз центр рекрутингу у Запоріжжі пропонує низку вакантних місць у більш, ніж пів десятках формувань. Йдеться і про підрозділи сил ТРО, і Нацгвардію, Морську піхоту тощо.

Наразі найбільший запит спостерігається на операторів БПЛА, водіїв-механіків, медиків, фахівців сфери IT та інших категорій професій, чиї знання та вміння потрібні у Силах оборони держави.

«Наша мета створити мережу таких центрів, щоб кожна людина, яка шукає себе як захисник вітчизни, яка розуміє, що треба долучатися до захисту вітчизни, могла сюди прийти і зʼясувати всі повʼязані з цим питання. Рекрутинг - це найперше про добровільне долучення до захисту батьківщини. Це перша вхідна точка між громадянином і ЗСУ», – додав Олексій Бежевець.

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У центрі працюватимуть двоє цивільних співробітників, які не можуть видавати повістки про мобілізацію, тому їхня функція буде суто комунікативна.

Нагадаємо, у Львові Міноборони разом з Львівською міською радою запустили пілотний проєкт рекрутингу до української армії.

Стало відомо, що Міноборони показало новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ