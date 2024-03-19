Бронювання військовозобов’язаних. Юрист розповів про поширені проблеми

За словами адвоката, розповсюдженими є ситуації, за яких ТЦК плутають підстави для відстрочки, як наслідок протиправно мобілізують людину, а далі в новинах кажуть про незаконну мобілізацію

Юрист зауважує, що навіть офіційна відстрочка не завжди є гарантією, що людину протиправно не мобілізують

Адвокат Роман Кичко вважає основною проблемою мобілізації те, що вона свого роду стала покаранням та набуває все більше примусових рис. Про це юрист розповів у матеріалі «Главкому».

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«Приклад із моєї практики. Військовозобов’язаного заброньовано Міністерством економіки. ТЦК та СП в односторонньому порядку змінює йому номер військово-облікової спеціальності та після бронювання стверджує про недійсність бронювання, відмовляється оформити відстрочку і видає мобілізаційну повістку. Таких повноважень ТЦК та СП не має. Однак такі ситуації поширені», – заявив правозахисник.

Кичко пояснює: якщо в особи є право на відстрочку, то у ТЦК та СП виникає обов’язок оформити це право. Не надати, а оформити. Розповсюдженими є ситуації, за яких ТЦК та СП плутають підстави для відстрочки, вимагають неіснуючі документи, як наслідок протиправно мобілізують людину, а далі в новинах з’являються гучні статті про незаконну мобілізацію, додає юрист.

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До слова, правозахисник зауважив на формальному підході до проведення військово-лікарських комісій (ВЛК). Кичко безпосередньо стикався з ситуаціями, за яких військовозобов’язаного за рядом захворювань мали безальтернативно визнати непридатним та виключити з військового обліку, але визнавали обмежено придатним, що передбачає можливість його мобілізації.

Інша проблема – неможливість оновлення облікових даних без візиту до ТЦК.

«Хоча моя позиція як адвоката, що оновлювати такі дані можна і дистанційно (в законодавстві вживається термін «повідомити особисто»). Але ТЦК завжди наполягають на особистій явці. На цьому етапі через негативний образ та недовіру у військовозобов’язаних виникає ряд запитань: «Якщо я хочу оновити дані, для чого мені особисто приходити? Якщо я прийду, що буде далі? Я бачив в новинах силову мобілізацію». Більш того навіть під час візиту до ТЦК, військовозобов’язаного направляють на ВЛК. У людини знову виникає питання: для чого мені проходити ВЛК , якщо я прийшов оформити відстрочку?», – підкреслює проблему юрист.

Оформлення відстрочки і проходження ВЛК – різні юридичні процеси, проте ТЦК та СП їх ототожнюють, додає адвокат. Роман Кичко зазначив, що це все відбувається попри те, що є судові рішення із чіткою вказівкою суду: оформлення відстрочки має відбуватися незалежно від проходження ВЛК, оскільки це різні процеси.

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Нагадаємо, народний депутат від фракції «Слуга народу» Федір Веніславський не підтримує ідею Кабміну про бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат.

Як повідомляв «Главком», на початку березня прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що уряд напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних, відповідно до рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.

За його словами, співвідношення працівників і військових для забезпечення останніх має бути вісім до одного, і, виходячи з цих параметрів, уряд розробляє справедливі параметри бронювання.