Україна цьогоріч планує мобілізувати пів мільйона людей – FT

Як зазначило Міноборони, усі 330 тис. захисників, які б'ються на передовій виснажені та потребують заміни

Новий закон про мобілізацію потрібен для того, щоб замінити 330 тис. бійців, які б'ються на передовій. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на Міністерство оборони.

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Відомство заявило, що всі 330 тис. воїнів на фронті виснажені та потребують заміни.

Решта новобранців компенсуватимуть втрати й «задовольнятимуть інші військові потреби, залежно від ситуації на полі бою».

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FT зазначає, що у 2024 році планується мобілізувати до 500 тис. осіб.

Видання нагадує висловлювання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який заявив, що людей слід розділити на дві категорії: тих, хто воює, та тих, хто працює для наповнення бюджету.

За словами голови оборонного комітету Верховної Ради Олександра Завітневича, чиновникам необхідно бути обережними у висловлюваннях щодо мобілізації.

«Потрібна кожна копійка, але вона має стати частиною широкого обговорення. Є люди, які бачать, що це розділить суспільство на багатих та бідних», – заявив парламентар.

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Нагадаємо, що законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня. До нього надійшло 4 195 поправок, які зараз доопрацьовуються в комітеті та юридичному управлінні.

До слова, 22 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію військових термінової служби. Згідно з проєктом, військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас «у терміни, визначені указом президента».

Раніше народний депутат від фракції «Слуга народу», член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський розповів, що урядовий законопроєкт про мобілізацію в Україні розширює категорію заброньованих працівників. Також очікується перегляд підприємств та організацій, які можуть бронювати своїх співробітників.

До слова, в Україні існує дуже багато дезінформації щодо процесу мобілізації. У звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни. Тому є різні питання щодо законопроєкту про мобілізацію в Україні.