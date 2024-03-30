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Окупанти почали нову хвилю мобілізації на Луганщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти почали нову хвилю мобілізації на Луганщині
Нова хвиля примусової мобілізації триватиме на Луганщині з квітня до липня 2024 року
фото: російські ЗМІ

Лисогор розповів, хто підлягає незаконному призову РФ на окупованих територіях

Російські загарбники розпочали нову хвилю примусової мобілізації на тимчасово окупованій Луганщині. Відповідний «указ» вже підписала окупаційна «влада». Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у Telegram.

Законний глава регіону розповів, що нова хвиля мобілізації триватиме з квітня до липня цього року. Лисогор уточнив, що «призову» підлягають чоловіки 1994-2006 років народження. 

«Тих, кому в минулому або поточному році виповнилося 18 років, знайдуть швидко, бо особисті дані молоді окупанти збирали упродовж цих двох років, зокрема, через навчальні заклади. Їхнє місцеперебування відоме», – розповів очільник Луганської ОВА.

Щодо громадян, які ігнорують окупаційні «військкомати», то загарбники отримали завдання вжити будь-яких заходів, щоб знайти їх місце перебування. 

Нагадаємо, що Росія має намір провести повну паспортизацію на тимчасово окупованих українських територіях до 2026 року. 

Як відомо, Кремль посилює русифікацію тимчасово окупованих територій України, висуває нові ініціативи з управління, готує чиновників та будує в'язниці. 

Раніше повідомлялося, що Росія пропонує ветеранам так званої «спеціальної військової операції» посади держслужбовців на тимчасово окупованих територіях України. Ворог заохочує росіян воювати проти України обіцянками щодо працевлаштування в окупаційних адміністраціях. Для отримання посади «ветеранам СВО» необхідно вищу освіту, але у разі її відсутності їх відправляють на курси у місцеві «фейкові виші», які за кілька місяців видадуть «необхідні дипломи».

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Теги: Луганщина мобілізація окуповані території окупація

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