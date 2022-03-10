Макрон прокоментував вимоги Путіна щодо України
Водночас Макрон вважає нереальним вести переговори про вступ в ЄС з країною, яка перебуває у стані війни
Президент Франції Еммануель Макрон назвав неприйнятними вимоги президента РФ Володимира Путіна, які він висуває для припинення війни в Україні.
«Я маю бути реалістом. Ми постійно залучені до переговорів із президентом Путіним. До останніх хвилин перед початком війни, і після його оголошення розпочати війну, ми намагаємося вести переговори та домогтися припинення вогню. Але я повинен зізнатися, що умови, які висунув Путін, є неприйнятними для будь-кого», – сказав Макрон перед початком саміту лідерів ЄС у Версалі.
За його словами, на сьогодні питання полягає в тому, чи готовий Путін у принципі зараз вести відверті переговори та щось запропонувати.
«Але сьогодні я дивлюся на факти, і факти такі: Росія вирішила розпочати війну, Росія бомбардує Україну, Росія бомбардує цивільних і паралельно веде переговори. Але ці переговори нічого не дають. Скажу чесно, я не бачу можливості припинення вогню найближчим часом», – додав французький лідер.
Водночас Макрон вважає нереальним вести переговори про вступ в ЄС з країною, яка перебуває у стані війни.
«Чи можемо ми відкривати процедуру приєднання з країною, яка перебуває у стані війни? Я так не думаю», – сказав Еммануель Макрон.
Проте він сказав, що хоче надіслати «сильний сигнал» Україні, Молдові та Грузії, які нещодавно подали заявки на членство.
Рааніше ми повідомляли, що в ЄС найближчими днями обговорять заявку України на вступ.
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