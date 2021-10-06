Путін послав Зеленському 12 пропозицій. Стали відомі деталі

У Кремлі вважають, що Путіну і Зеленському можна було б домовитися про низку рішень

Україна та РФ не можуть узгодити теми зустрічі президентів

Кілька місяців тому Кремль направив Україні пропозиції щодо можливої зустрічі президента Росії Володимира Путіна з українським колегою Володимиром Зеленським, зокрема своє бачення підсумків переговорів. Як повідомляє «Коммерсант» з посиланням на інформоване джерело, всього в російському списку 12 потенційних рішень і майже всі стосуються двосторонніх відносин.

За даними співрозмовника газети, в Кремлі вважають, що Путіну і Зеленському можна було б домовитися про відновлення дипломатичних відносин, узгодити повернення послів до Москви і Києва, зняти взаємні торгово-економічні санкції і скасувати обмеження щодо фізичних та юридичних осіб.

Крім того, Москва назвала можливим прийняття рішення про відновлення транспортного сполучення між двома країнами і укладення договору про підготовку угоди про транзит і постачання газу на період після 2024 року.

При цьому тема окупованого Криму в посланні Кремля не була згадана, а питання врегулювання ситуації на Донбасі – один раз, «у вигляді зауваження про те, що представники Росії в Тристоронньої контактній групі і в «нормандському форматі» підтримають будь-які мирні домовленості Києва з владою невизнаних Донецької та Луганській народних республік».

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Україна «нічого зрозумілого щодо можливого наповнення двосторонньої зустрічі» не відповіла.

У Києві, в свою чергу, заявили, що підготовка зустрічі Путіна і Зеленського не просувається з вини Москви. «На жаль, змушені констатувати, що з російської сторони спостерігаються неконструктивні спроби знайти різні приводи, щоб відкласти такі двосторонні переговори», – сказав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, Кремль не виражає чітку готовність обговорити те, що дійсно має значення для українців і росіян.

«Той факт, що український і російський народи розділені лінією фронту, заслуговує обговорення в першу чергу. Питання війни (в будь-якому її прояві, в тому числі економічному, інформаційному) і миру – ключове наповнення переговорної повістки», – зазначив Подоляк.

Нагадаємо, у жовтні президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним «тет-а-тет і впевнений, що така зустріч буде корисною».

Нагадаємо, українська сторона продовжує працювати і над можливою двосторонньою зустріччю президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Як заявив у коментарі «РБК-Україна» міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, для російського лідера це буде складна розмова.

За словами глави МЗС, мета української сторони – це справедливий мир в Україні, припинення вбивств військових і цивільних мешканців, деокупація Донбасу та Криму.

Раніше Кремль пояснив, що заважає Путіну зустрітися із Зеленським.

Також прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в черговий раз пояснив, чому перемовини тет-а-тет із Зеленським наразі неможливі.

До слова, Зеленський 10 вересня заявив, що допускає ймовірність повноцінної війни з Росією. На його думку, це була б «найбільша помилка».