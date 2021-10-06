Путін послав Зеленському 12 пропозицій. Стали відомі деталі
Україна та РФ не можуть узгодити теми зустрічі президентів
Кілька місяців тому Кремль направив Україні пропозиції щодо можливої зустрічі президента Росії Володимира Путіна з українським колегою Володимиром Зеленським, зокрема своє бачення підсумків переговорів. Як повідомляє «Коммерсант» з посиланням на інформоване джерело, всього в російському списку 12 потенційних рішень і майже всі стосуються двосторонніх відносин.
За даними співрозмовника газети, в Кремлі вважають, що Путіну і Зеленському можна було б домовитися про відновлення дипломатичних відносин, узгодити повернення послів до Москви і Києва, зняти взаємні торгово-економічні санкції і скасувати обмеження щодо фізичних та юридичних осіб.
Крім того, Москва назвала можливим прийняття рішення про відновлення транспортного сполучення між двома країнами і укладення договору про підготовку угоди про транзит і постачання газу на період після 2024 року.
При цьому тема окупованого Криму в посланні Кремля не була згадана, а питання врегулювання ситуації на Донбасі – один раз, «у вигляді зауваження про те, що представники Росії в Тристоронньої контактній групі і в «нормандському форматі» підтримають будь-які мирні домовленості Києва з владою невизнаних Донецької та Луганській народних республік».
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Україна «нічого зрозумілого щодо можливого наповнення двосторонньої зустрічі» не відповіла.
У Києві, в свою чергу, заявили, що підготовка зустрічі Путіна і Зеленського не просувається з вини Москви. «На жаль, змушені констатувати, що з російської сторони спостерігаються неконструктивні спроби знайти різні приводи, щоб відкласти такі двосторонні переговори», – сказав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.
За його словами, Кремль не виражає чітку готовність обговорити те, що дійсно має значення для українців і росіян.
«Той факт, що український і російський народи розділені лінією фронту, заслуговує обговорення в першу чергу. Питання війни (в будь-якому її прояві, в тому числі економічному, інформаційному) і миру – ключове наповнення переговорної повістки», – зазначив Подоляк.
Нагадаємо, у жовтні президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним «тет-а-тет і впевнений, що така зустріч буде корисною».
Нагадаємо, українська сторона продовжує працювати і над можливою двосторонньою зустріччю президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Як заявив у коментарі «РБК-Україна» міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, для російського лідера це буде складна розмова.
За словами глави МЗС, мета української сторони – це справедливий мир в Україні, припинення вбивств військових і цивільних мешканців, деокупація Донбасу та Криму.
Раніше Кремль пояснив, що заважає Путіну зустрітися із Зеленським.
Також прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в черговий раз пояснив, чому перемовини тет-а-тет із Зеленським наразі неможливі.
До слова, Зеленський 10 вересня заявив, що допускає ймовірність повноцінної війни з Росією. На його думку, це була б «найбільша помилка».