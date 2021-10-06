Транзит газу через Україну. Путін пояснив, чому це невигідно

Володимир Путін оцінив вигоду РФ в транзиті газу в обхід України у $3 млрд на рік

Глава країни-агресорки вважає, що «Газпром» навіть перевиконує свої зобов'язання

Кремль побачив спекуляції навколо теми транзитних поставок газу через територію України. Про це заявив президент Росії Володимир Путін на нараді з розвитку енергетики, пише Lenta.ru.

За словами президента країни-агресорки, за контрактом «Газпром» повинен прокачати 40 мільярдів кубометрів газу по газотранспортній системі України і за дев'ять місяців начебто перевиконав норму на 8%.

«Можна з упевненістю сказати, що ми маємо перевищити свої зобов'язання з постачання газу через Україну», – заявив Путін.

Очільник Кремля вважає, що збільшення транзиту газу по українській території невигідно «Газпрому» через дешевизну поставок по нових газопроводах. Путін оцінив вигоду в $3 млрд на рік.

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що з початку року Росія зменшила транзит газу через Україну на 15,2%.

Також попри те, що 3 жовтня угорська сторона заявила про відновлення транзиту газу до Угорщини через Україну, станом на 4 жовтня транзит не відновлювався.

Варто вказати, що офіційний Київ не планує проводити прямих перемовин з Москвою щодо постачання газу.

Згодом слідом за Угорщиною ще одна держава почала отримувати російський газ в обхід України.