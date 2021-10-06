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    Транзит газу через Україну. Путін пояснив, чому це невигідно

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    Володимир Путін оцінив вигоду РФ в транзиті газу в обхід України у $3 млрд на рік - Транзит газу через Україну. Путін пояснив, чому це невигідно
    Володимир Путін оцінив вигоду РФ в транзиті газу в обхід України у $3 млрд на рік
    фото: baltnews

    Глава країни-агресорки вважає, що «Газпром» навіть перевиконує свої зобов'язання

    Кремль побачив спекуляції навколо теми транзитних поставок газу через територію України. Про це заявив президент Росії Володимир Путін на нараді з розвитку енергетики, пише Lenta.ru.

    За словами президента країни-агресорки, за контрактом «Газпром» повинен прокачати 40 мільярдів кубометрів газу по газотранспортній системі України і за дев'ять місяців начебто перевиконав норму на 8%.

    «Можна з упевненістю сказати, що ми маємо перевищити свої зобов'язання з постачання газу через Україну», – заявив Путін.

    Очільник Кремля вважає, що збільшення транзиту газу по українській території невигідно «Газпрому» через дешевизну поставок по нових газопроводах. Путін оцінив вигоду в $3 млрд на рік.

    Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що з початку року Росія зменшила транзит газу через Україну на 15,2%.

    Також попри те, що 3 жовтня угорська сторона заявила про відновлення транзиту газу до Угорщини через Україну, станом на 4 жовтня транзит не відновлювався.

    Варто вказати, що офіційний Київ не планує проводити прямих перемовин з Москвою щодо постачання газу.

    Згодом слідом за Угорщиною ще одна держава почала отримувати російський газ в обхід України.

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    Теги: Росія енергетика газ Газпром Путін транзит Україна президент
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    Транзит газу через Україну. Путін пояснив, чому це невигідно