Росія визнала «ЛДНР»: Зеленський терміново поговорив з Байденом

Зеленський провів телефонну розмову з Байденом та планує розмову з Джонсоном

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Після чого розпочав засідання Ради безпеки і оборони України. Про це Зеленський повідомив в Twitter.

За його словами, після у нього запланована телефонна розмова з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

«Обговорив події останніх годин з президентом США Джо Байденом. Розпочинаємо засідання РНБО. Також запланована розмова з прем'єром Британії Борисом Джонсоном», – написав він.

Обговорив події останніх годин з @POTUS. Розпочинаємо засідання РНБО. Також запланована розмова з @BorisJohnson. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2022

Нагадаємо, президент Росії Володимирн Путін підписав указ про визнання «ДНР» та «ЛНР». Також Путін підписав договори з Пушиліним та Пасічником про дружбу та співпрацю з «ЛНР» та «ДНР».

Зауважимо, дещо раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що підпише указ про визнання «ЛНР» і «ДНР». Він заявив це під час телефонних переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Як відомо, Зеленський після Радбезу Росії скликав термінове засідання РНБО. Воно розпочалося 21 лютого о 20:00.

Зазначимо, за годину до наради Радбезу ватажки бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник попросили про визнання «незалежності республік». Також стало відомо, що після рішення Путіна на окуповану територію Донбасу може зайти російська армія.

Як відомо, всі доповідачі на засіданні Ради безпеки РФ скаржились Путіну на начебто небажання України виконувати Мінські угоди та казали, що «Донбас Україні не потрібен».

Також головний розвідник Путіна «проговорився», що «Л/ДНР» приєднають до Росії (відео).