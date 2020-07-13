П'яні ДТП з жертвами: Зеленський виступив за «вищу міру» покарання



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Володимир Зеленський наголосив на необхідності більш жорсткої кримінальної відповідальності за водіння в нетверезому стані

Президент зазначив, що чинні закони, рішення та стратегії нічого не вирішили й радикально не змінили ситуації на дорогах

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Кабінетом Міністрів наголосив на необхідності більш жорсткої кримінальної відповідальності за водіння в нетверезому стані, що призвело до загибелі людей у результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Глава держави вимагає чіткої логістики конкретних і жорстких дій для покращення ситуації з безпекою на дорогах.

Президент наголосив, що ситуація на автошляхах залишається вкрай складною. Остання аварія, спричинена п’яним водієм 12 липня під Києвом, є доказом цього. Внаслідок ДТП загинуло чотири особи, ще одна дитина перебуває в тяжкому стані.

«Хочу висловити співчуття родині загиблих. Прошу надати всю необхідну допомогу, зокрема для лікування дитини», – сказав глава держави.

За словами президента, загалом за перше півріччя 2020 року на дорогах загинуло майже 1,5 тис. осіб.

«У ДТП в Україні гине більше людей, згідно зі статистикою, ніж на війні. Така кількість може навіть порівнятися з будь-якою епідемією», – додав Зеленський.

Президент зазначив, що чинні закони, рішення та стратегії нічого не вирішили й радикально не змінили ситуації на дорогах.

За його словами, безпека дорожнього руху має стати пріоритетом номер один для президента, уряду, очільників ОДА, міських голів та голів ОТГ.

Зеленський нагадав, що Міністерство внутрішніх справ максимально виступало за підписання закону № 720-IX (законопроект № 3314), за яким відповідальність за водіння напідпитку поверталася зі статусу кримінальних проступків до Кодексу про адміністративні правопорушення. Були аргументи, що кримінальний порядок паралізує роботу, адже процедура документування кримінального проступку є значно складнішою та потребує більше часу.

Тому, на думку президента, повинен бути знайдений інший підхід. Зокрема, оскільки чинні штрафи не мають відповідного стримувального ефекту для водіїв, що сідають за кермо напідпитку, потрібно збільшити їх у 5-10 разів (якщо порушення правил незначне). У разі, якщо п’яний водій спричинив ДТП, яка призвела до людських жертв, має бути запроваджена більш сувора кримінальна відповідальність.

«Якщо водіння напідпитку спричинило загибель – строк покарання має бути збільшений. Можливо, до довічного ув'язнення. Я – за максимальну криміналізацію цих злочинів. Жорстко й надовго. І з максимальним розголосом... І щоб жоден суд не думав когось «відмазати», – заявив Президент.

Глава держави зауважив, що чекає всіх посадовців, які відповідають за це питання, зі звітами та конкретними результатами.

Президент також звернувся до Прем'єр-міністра України, щоб протягом тижня були підготовлені реальні пропозиції та сформований дієвий план заходів з підвищення безпеки дорожнього руху.

«І наостанок. Ми з вами не можемо впливати на правоохоронні органи та суди, але ця справа буде на моєму особистому контролі. За нею буде слідкувати, впевнений, вся країна. Ніхто не зрозуміє, якщо ця особа, через яку загинула така кількість людей, якимось чином, через якісь умови чи знайомства, вийде під заставу, на свободу чи на поруки», – зазначив Зеленський.

Варто зауважити, що 2 липня президент Володимир Зеленський скасував кримінальну відповідальність за кермування автомобілем у нетверезому стані, яка набула чинності 1 липня.

13 липня президент України Володимир Зеленський відреагував на смертельну аварію під Києвом і наголосив на важливості ухвалення законопроєкт щодо посилення відповідальності водіїв за вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Водію автомобіля Mercedes, який скоїв смертельну аварію під Києвом, повідомили про підозру. Його підозрюють у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей.

Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася аварія, в якій загинула майже вся багатодітна родина.

Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня восьмирічна донька.

Згодом помер і 10-річний хлопчик. За життя ще однієї дитини – 12-річного хлопчика – борються лікарі. За передньою інформацією, винуватець смертельної ДТП на Київщині вже вчиняв подібну аварію й був ув'язнений. Поліція відкрила кримінальне провадження.