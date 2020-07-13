Нардепи підтримали більш жорстке покарання за п’яне водіння



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Проєкт закону не передбачає підвищення штрафу за п’яне водіння - або арешт до 15 діб, або позбавлення прав

Верховна Рада 13 липня на позачерговому засіданні підтримала у першому читанні законопроєкт про посилення відповідальності водіїв за водіння у нетверезому стані та перевищення швидкості.

Рішення підтримали 282 народні депутати.

Проголосований проєкт закону не передбачає підвищення штрафу за п’яне водіння (наразі його максимальний розмір — 20 400 гривень).

Водночас документ додатково пропонує карати порушників адміністративним арештом на 10-15 діб, а також позбавленням права керувати транспортом на строк від 3 до 10 років. Таке покарання водій може отримати, якщо вчинить порушення повторно протягом року.

За перевищення швидкості на понад 50 км/год законопроєктом пропонується збільшити штраф з 510 до 3 400 гривень.

Документ також скасовує норми, що передбачають накладення штрафних балів на водіїв і закріплює можливість для поліцейських використовувати технічні засоби відеозапису.

Народна депутатка від фракції «Голос» Олександра Устінова з трибуни Ради зауважила, що законопроєкт не передбачає кримінальної відповідальності за керування авто у нетверезому стані і не підвищує штрафи, однак повертає можливість для правоохоронців зупиняти транспортні засоби без пояснень, обшукувати автомобілі без понятих і «ховатися в кущах».

Варто зауважити, що 2 липня президент Володимир Зеленський скасував кримінальну відповідальність за кермування автомобілем у нетверезому стані, яка набула чинності 1 липня.

13 липня президент України Володимир Зеленський відреагував на смертельну аварію під Києвом і наголосив на важливості ухвалення законопроєкт щодо посилення відповідальності водіїв за вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Водію автомобіля Mercedes, який скоїв смертельну аварію під Києвом, повідомили про підозру. Його підозрюють у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей.

Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася аварія, в якій загинула майже вся багатодітна родина.

Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня восьмирічна донька.

Згодом помер і 10-річний хлопчик. За життя ще однієї дитини – 12-річного хлопчика – борються лікарі. За передньою інформацією, винуватець смертельної ДТП на Київщині вже вчиняв подібну аварію й був ув'язнений. Поліція відкрила кримінальне провадження.



