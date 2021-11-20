Резніков побачив «позитив» у загрозі вторгнення Росії

Міністр оборони пояснив, чому Київ спокійно ставиться до інформації про загрозу ескалації на російсько-українському кордоні

Міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи реакцію світової спільноти на інформацію про можливу підготовку Росією широкомасштабного наступу на Україну, побачив у цьому «позитив». Про це міністр сказав в інтерв’ю виданню «Голос Америки».

Відповідаючи на запитання про нові дані української розвідки, глава Міноборони зазначив, що наразі дані західних та української розвідок збігаються, але «оцінки можуть бути різними».

Резніков пояснив, чому Київ так спокійно до цього ставиться.

«Ми не панікуємо, бо за вісім років цієї війни звикли до загрози. Відповідно, ми сприймаємо це більш спокійно тому що ми просто вже готові, а для них це так стало трохи неочікувано. Вони вважають, що дані свідчать про зростання ризиків і я з ними погоджуюсь, бо є ознаки ескалації. Для нас важливо, що нарешті вони почали бити на сполох публічно і завдяки в тому числі засобам масової інформації, Washington Post, Politico та іншим, це привернуло увагу всього світу», – сказав міністр.

Резніков бачить у цьому позитив. «Навіть в складній ситуації я шукаю позитив. В загрозі я бачу позитив, що це привернуло увагу цивілізованого світу і зараз починається реакція, яка дає нам шанс продемонструвати агресору, що ціна цієї агресії для нього буде непомірною», – відповів глава Міноборони.

Нагадаємо, у Вашингтоні відбулася зустріч Міністра оборони України Олексія Резнікова та Міністра оборони США Ллойда Остіна. Спілкування між українською і американською делегаціями тривало майже три години.

До слова, стало відомо, яке звання має новий міністр оборони України.

Раніше Офіс президента окреслив пріоритети Резнікова на посаді міністра оборони.

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