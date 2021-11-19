Міністр оборони: членство України в НАТО не стоїть на порядку денному

Глава Міноборони Олексій Резніков: на сьогодні прийняття рішення щодо вступу України в НАТО на порядку денному не стоїть

За словами міністра, Україні треба робити домашнє завдання, щоб бути де-факто готовими до вступу в НАТО

Питання вступу України в НАТО поки не є на порядку денному, але Україна має й надалі виконувати всі умови для цього. Про це заявив глава Міноборони Олексій Резніков в українському посольстві у Вашингтоні, пише «Кореспондент».

«Прийняття рішення про вступ України в НАТО може бути лише за консенсусу країн Альянсу. Це буде політичне рішення. На сьогодні прийняття такого рішення на порядку денному не стоїть. Але це не означає, що ми повинні забувати про приписи Конституції, що нашою метою є вступ у НАТО», – сказав Резніков.

Він додав, що насамперед вступ у НАТО для України є не лише питанням безпеки, а й питанням розвитку демократії та економіки. Україна має й надалі робити реформи, щоб бути готовою до вступу будь-якої миті.

«Не тільки заради безпеки. НАТО не є військовим союзом, це питання розвитку демократії, економіки, гуманітарних питань. Тому наше завдання робити реформи, робити домашнє завдання, щоб бути де-факто готовими до вступу в НАТО, а політичне рішення рано чи пізно буде прийнято», – резюмував Резніков.

Раніше США назвали Україну фактичним членом НАТО. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба казав, що членство України в Євросоюзі і НАТО – всього лише питання часу.

До слова, генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Росія не повинна впливати на бажання України вступити в НАТО.

На думку головнокомандувача Збройних сил України, генерала Валерія Залужного, Україна втілює стандарти НАТО і готова до вступу, але рішення за Альянсом.