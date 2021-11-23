Міністр оборони розповів, хто допоможе Україні в разі нападу Росії

«Кремль не чує занепокоєння, він тільки буде сприймати активні дії»

У ЄС і НАТО готуються діяти на випередження щодо агресії РФ

Євросоюз і Північноатлантичний Альянс (НАТО) готуються діяти на випередження у разі агресії Російської Федерації проти України. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Про це він заявив ефірі програми «Свобода слова на ICTV».

За словами Резнікова, він обговорював з колегами із Великобританії та США загрозу Росії щодо України. В результаті сторони дійшли висновку, що однієї стурбованості сьогоднішньою ситуацією вже замало.

«Ми дійсно говорили (з колегами з Британії та США – ред.), що стурбованість, занепокоєння висловлювати вже часу немає. Тому, як я вже говорив, Кремль має товсті й високі стіни і він не чує занепокоєння, він тільки буде сприймати активні дії», – говорить Рєзніков.

Західні партнери запевнили Україну, що готові не тільки реально підтримати її територіальну цілісність, а й зробити рішучі кроки на випередження.

«Мене запевнили у безумовній підтримці територіальної цілісності України. Мене запевнили, що відбуваються дуже серйозні консультації між іншими партнерами Альянсу і ЄС, готовність робити дуже рішучі кроки, причому на випередження. Це стосуватиметься і політичних і економічних кроків, у тому числі певної допомоги Україні», – сказав Резніков.

Нагадаємо, Захід збентежений: Росія перекидає танки до українського кордону.

Напередодні Франція попередила Росію про тяжкі наслідки в разі вторгнення в Україну.

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