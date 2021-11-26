Зеленський назвав улюбленого міністра

Зеленський: «Я вважаю, що у нас нарешті з’явився міністр економіки»

Президент Володимир Зеленський визнав, що не всі чиновники в його оточенні витримують щоденну напругу, утім є міністри, роботою яких голова держави особливо задоволений. Своїх фаворитів Зеленський назвав під час пресмарафону «30 запитань президенту України».

«У мене немає десятків кадрових перемог, бо навіть нові люди, які приходили, не змогли витримати тиск… Але я задоволений міністром інфраструктури ( Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков – ред). Я задоволений нарешті Юлією Свириденко, першим віцепрем’єром. Я вважаю, що у нас нарешті з’явився міністр економіки. Вважаю, що вона професійна і порядна. Подивимося. Я вважаю, що у нас чесний і професійний міністр охорони здоров’я. Не хочу про минуле говорити. Я вважаю, що у нас дуже потужний голова Офісу (Офісу президента – ред.), у якого такий важкий хрест. І стільки про нього сказали, і це неймовірно несправедливо. Я навіть не уявляю… я просто знаю, що з моїми батьками щоденно відбувається. Я просто не уявляю, що почувають його батьки», – співчутливо заявив Зеленський..

Нагадаємо, Юлія Свириденко стала віцепрем'єр-міністром та міністром економіки України на початку листопада.