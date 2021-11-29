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    «Вагнергейт». У розслідувачів Bellingcat виникли нові питання до Зеленського

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    Христо Грозев&nbsp;сподівається на відповіді від Офісу президента на нові питання, які відкрилися після пресмарафону Володимира Зеленського - «Вагнергейт». У розслідувачів Bellingcat виникли нові питання до Зеленського
    Христо Грозев сподівається на відповіді від Офісу президента на нові питання, які відкрилися після пресмарафону Володимира Зеленського
    фото: European Press Prize

    Грозев сподівається, що фільм про «Вагнергейт» вийде через шість місяців

    Керівник відділу розслідувань Bellingcat Христо Грозев заявив, що пресмарафон Володимира Зеленського не дав відпові на всі запитання щодо «Вагнергейту».

    Грозев в ефірі телеканалу «Україна 24» наголосив, що розслідувачі Bellingcat встановили, що це була «добре спланована операція з якимось політичним ризиком».

    «Вона була схвалена, у цьому ми змогли переконатися і на основі розмов та інтерв'ю з учасниками, так і на основі документів. І оскільки вона була схвалена, вона вважалася на якомусь етапі державою своєю. Тому далі вже питання, це авантюра чи ні, потрібно закрити. До моменту схвалення та сигналу, що можна їхати, можна було вважати її поганою. А далі… Якщо вона була погана, потрібно було заздалегідь її зупинити», – зазначив він.

    За словами Грозева, «пресконференція відкрила більше запитань, ніж відповідей».

    «І я сподіваюся, що ми зможемо отримати відповіді найближчим часом. Ми будемо й надалі звертатися до Офісу президента, щоб отримати ці відповіді», – додав він.

    Грозев сподівається, що фільм про «Вагнергейт» вийде через шість місяців.

    Раніше засновник Bellingcat зізнався, що йому соромно за пресконференцію Зеленського.

    26 листопада Володимир Зеленський провів пресмарафон, який тривав понад п’ять годин. Він визнав, що спецоперація із захоплення бойовиків ПВК Вагнера планувалася і назвав її «ганебною» для української розвідки.

    На думку Зеленського, примусова посадка в Україні літака з найманцями могла зіпсувати відносини з турецьким президентом Реджепом Ердоганом, оскільки на борту рейсу Turkish Airlines Мінськ–Стамбул були громадяни Туреччини, а тодішнє керівництво Головного управління розвідки Міноборони не повідомляло Анкару про план.

    Зеленський також звинуватив ексглаву ГУР Міноборони Василя Бурбу у тому, що він «злив інформацію» у пресу. Крім того, він заявив, що колишній керівник ГУР пропонував йому передати формулу «вакцини від коронавірусу» США та Китаю, і назвав його «авантюристом та аферистом».

    Сам Бурба розповів, що Офіс президента тиснув, шантажував та намагався підкупити його.

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    Теги: розвідка Міноборони скандал Володимир Зеленський розслідування фільм Офіс президента ПВК Вагнера вагнергейт
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    «Вагнергейт». У розслідувачів Bellingcat виникли нові питання до Зеленського