Рада розгляне відставку Разумкова: парламент оприлюднив порядок денний

Дмитро Разумков очолює Верховну Раду з 29 серпня 2019 року

Перед відкликанням Разумкова з посади парламент планує перейменувати два села в Україні

Верховна Рада України на засіданні 7 жовтня розгляне питання про відкликання голови парламенту Дмитра Разумкова із займаної посади та доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису парламенту в поточному році.

Як свідчить порядок денний засідання, оприлюднений на сайті Ради, відкликання Разумкова передбачено третім питанням порядку денного.

Як вирішили напередодні парламентарії, головуватиме на засіданні під час розгляду цього питання очільник комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція «Слуга народу»).

Перші питання порядку денного – перейменування села Болгарка Бердянського району Запорізької області (проєкт постанови №5075) та перейменування села Старий Чорторийськ Камінь-Каширського району Волинської області (№5077).

Депутати також розглянуть проєкт постанови №5079 про перейменування села Поминик Уманського району Черкаської області.

Порядок денний також містить низку проєктів щодо ратифікації міжнародних документів.

Крім того, парламентарії мають намір призначити позачергові вибори Добропільського міського голови Покровського району Донецької області.

О 16:00 розпочнеться позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу понад 150 народних депутатів. На порядку денному – законопроєкти, присвячені питанням пенсійного забезпечення.

Напередодні Разумков розповів, чим займатиметься після відставки.

Також Разумков назвав ім’я наступного першого віце-спікера Ради.

Також відомо, що «Слуги» готові призначити нового спікера Ради у «турборежимі», тобто вже 8 жовтня.



