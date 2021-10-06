Українські спікери. Хто найдовше пробув на посаді (графіка)

Спікер українського парламенту змінювався 14 разів

Найдовше на посаді спікера парламенту був Володимир Литвин (VI скликання) – трохи більше чотирьох років (1464 дні), а найменше – Олександр Турчинов – трохи більше дев’яти місяців (278 днів). Нинішній голова парламенту Дмитро Разумков – лише на сьомому місці за тривалістю каденції (понад 25 місяців). Про це йдеться у дослідженні Громадянської мережі «Опора».

Якщо ж брати до уваги сумарний час на посаді, то лідером за цим показником буде вже згаданий Олександр Литвин, який був спікером двічі: у IV та VI скликаннях Верховної Ради – майже вісім років (2922 дні).

Загалом спікер українського парламенту змінювався 14 разів, зокрема Іван Плющ, Олександр Мороз та Володимир Литвин побували на цій посаді двічі.

Тобто спікерами Верховної Ради було 11 різних політиків: Леонід Кравчук (I скликання), Іван Плющ (I та III скликання), Олександр Мороз (II та V скликання), Олександр Ткаченко (III скликання), Володимир Литвин (IV та VI скликання), Арсеній Яценюк (VI скликання), Володимир Рибак (VII скликання), Олександр Турчинов (VII скликання), Володимир Гройсман (VIII скликання), Андрій Парубій (VIII скликання), Дмитро Разумков (IX скликання).

Графіка: Опора



Коротка хронологія: I-IV скликання

Першим спікером українського парламенту був Леонід Кравчук, який юридично був обраний на посаду ще до незалежності України – 23 липня 1990 року, після того як Володимир Івашко залишив цю посаду у зв'язку з переходом на роботу в ЦК КПРС, де обійняв посаду заступника Генерального секретаря.

Після того, як Леонід Кравчук, пробувши на посаді спікера 500 днів, був обраний президентом України, його наступником став Іван Плющ. Другий спікер парламенту І скликання пробув на посаді трохи менше 2,5 років або 888 днів.

Наступним головою Верховної Ради став Олександр Мороз, який обіймав посаду протягом усього ІІ скликання (1994-1998 рр.) або 1455 днів (майже чотири роки).

Проте найцікавішим з точки зору обрання спікера було ІІІ скликання. Тоді парламент не міг обрати голову впродовж трьох місяців. Цей процес отримав ще назву «спікеріада». Проте зрештою, під час 18-го голосування 7 липня 1998 року спікером обрали Олександра Ткаченка, який у буквальному значенні слова «протримався» на посаді трохи більше ніж півтора року (563 дні). Адже Олександр Ткаченко хоч і згодом втратив підтримку більшості депутатів, проте певний час не міг бути переобраний через відсутність кворуму в сесійній залі. Проте згодом його наступником став уже «досвідчений» Іван Плющ, який цього року пробув на посаді трохи менше – 2,3 років або 833 дні (2002-2004 рр.).

Наступне, IV скликання Верховної Ради, на чотири роки очолив Володимир Литвин (2002-2006 роки).

V-IX скликання

У V за рахунком та найкоротшому за часом скликанні Верховної Ради (травень 2006–листопад 2007 рр.) її очолював Олександр Мороз – 505 днів. Його за результати виборів замінив Арсеній Яценюк, який пробув на посаді трохи менше року (344 дні) та став першим спікером, який у вересні 2008 добровільно подав у відставку. Саме цей період в Україні пов’язують із «політичною кризою 2008 року», яка завершилася разом із обранням Володимира Литвина на посаду голови Верховної Ради 8 грудня 2008 року. Тоді у стінах парламенту була відновлена так звана «демократична коаліція», до якої також приєднався і «Блок Литвина».

Друга спікерська каденція для Володимира Литвина стала на шість днів довшою за попередню – трохи більше чотирьох років або 1464 дні (2008-2012 рр.).

За результатами наступних виборів спікером Верховної Ради став Володимир Рибак. Втім 10-й за рахунком спікер пробув на посаді лише більше року (436 днів) та подав у відставку «за станом здоров’я» у день розстрілу активістів Революції гідності 22 лютого 2014 року.

Того ж дня Верховна Рада 326 голосами підтримала відставку Рибака та обрала спікером Олександра Турчинова. Останній, крім того, що обіймав протягом дев’яти місяців посаду голови Ради (лютий–листопад 2014 року), також був і виконувачем обов’язків президента України до присяги Петра Порошенка (7 червня 2014 року).

За результатами позачергових виборів народних депутатів 2014 року та обрання VIII скликання парламенту спікером став Володимир Гройсман. Він пробув на посаді голови понад 16 місяців (504 дні), змінивши її на крісло прем’єр-міністра у квітні 2014 року. Його наступником став Андрій Парубій, який керував парламентом наступні майже 3,4 року (1232 дні). «Спікерство» Парубія, до речі, стало четвертим за тривалістю в історії українського парламенту.

Останнім і нині чинним головою парламенту став Дмитро Размуков. За його обрання 29 серпня 2019 року проголосували рекордні 382 депутати. Станом на 5 жовтня він перебуває на посаді вже понад 25 місяців або 768 днів. Це сьома за тривалістю каденція голови Верховної Ради.

Чи стане вона більш тривалою, можемо дізнатися вже незабаром, адже 5 жовтня 2021 року народні депутати проголосували за відсторонення голови Верховної Ради Дмитра Разумкова від ведення двох пленарних засідань. Це рішення підтримало 240 депутатів. Цього ж дня народні депутати проголосували за включення до порядку денного питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Це питання буде розглянуто в парламенті вже в четвер, 7 жовтня.

Сьогодні «слуги» обрали ведучого засідання, на якому звільнятимуть Разумкова.

До слова, 6 жовтня Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, які можуть працювати у парламенті на другому та третьому поверхах. Додамо, що свого часу, у березні 2020 року, Разумков і вводив обмеження для журналістів для відвідин парламенту.

Раніше Разумков дав оцінку діям Зеленського та Стефанчука.

Також Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.