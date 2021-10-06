«Слуги» готові призначити нового спікера Ради у «турборежимі»

Фракція монобільшості збереться у четвер одразу після відправлення Разумкова у відставку

Верховна Рада України може розглянути питання призначення нового спікера парламенту 8 жовтня. «Слуги народу» планують визначитися з кандидатурою на засіданні фракції завтра, після голосування за відставку чинного голови Ради Дмитра Разумкова.

Таку заяву журналістам зробив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«У п'ятницю буде напевно. Нам потрібно провести фракцію та визначити обидві кандидатури (на спікера та першого віцеспікера, – ред.) і потім ми будемо голосувати», – сказав Арахамія, зазначивши, що очікує, що відставку чинного спікера Дмитра Разумкова підтримають 240 нардепів.

За словами Арахамії, перший віцеспікер Руслан Стефанчук у «шорт-листі», але є й інші кандидати на посаду спікера.

«Найімовірніше, в четвер після прийняття (відставки Разумкова, – ред.) буде засідання фракції, а потім у п'ятницю буде відповідне голосування», – повідомив він, зазначивши, що президента Володимира Зеленського на фракції не буде.

До слова, 6 жовтня Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, які можуть працювати у парламенті на другому та третьому поверхах. Додамо, що свого часу, у березні 2020 року, Разумков і вводив обмеження для журналістів для відвідин парламенту.

Нагадаємо, на пленарному засіданні 5 жовтня народні депутати відсторонили голову Верховної Ради Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань парламенту упродовж двох днів. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів.

Окрім цього, вони підтримали ініціативу внесення до порядку денного шостої сесії Верховної Ради питання про відкликання Разумкова з посади спікера українського парламенту. Розгляд питання про відкликання Разумкова з посади голови Ради має відбутися в четвер, 7 жовтня.

Згодом Разумков дав оцінку діям Зеленського та Стефанчука.

Також Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.



