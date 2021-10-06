Спікер на годину: «слуги» обрали ведучого засідання, на якому звільнятимуть Разумкова

Розгляд питання відставки Разумкова вестиме не перший заступник голови Верховної Ради

Нардеп від «Слуги народу» та голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев буде вести пленарне засіданні 7 жовтня, під час якого розглядатимуть можливу відставку Дмитра Разумкова з посади очільника Верховної Ради. Головуючим його призначили нардепи. За таке рішення проголосувало 239 парламентарів.

«Відповідно до регламенту Верховної Ради України, під час розгляду питання про відкликання парламентом з посади голови Верховної Ради (крім відкликання за його особистою заявою), про дострокове припинення ним депутатських повноважень пленарне засідання веде перший заступник (заступник) голови Верховної Ради України або обраний Верховною Радою за процедурою головуючий на пленарному засіданні з числа народних депутатів, який не підписав пропозицію про відкликання голови Верховної Ради України», – сказано в повідомленні.

Раніше фракція «Слуга народу» заявила, що вважає нинішній порядок денний Верховної Ради, розміщений на сайті парламенту, нелегітимний, бо спікер так і не зібрав погоджувальну раду для його ухвалення. Також фракція запропонувала, щоб Данило Гетманцев вів завтрашнє засідання, під час якого розглядатиметься питання про відставку Разумкова.

Відзначимо, до голосування щодо Гетманцева пройшло ще і рейтингове голосування щодо інших кандидатів. Зокрема, кандидатуру позафракційного Гео Лероса підтримали 42 нардепи, Олексія Гончаренка з «Європейською солідарності» – 72, Олександра Бакумова зі «Слуги народу» – 118.

Як вже відомо, Верховна Рада України може розглянути питання призначення нового спікера парламенту 8 жовтня. «Слуги народу» планують визначитися з кандидатурою на засіданні фракції завтра, після голосування за відставку чинного голови Ради Дмитра Разумкова.

До слова, 6 жовтня Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, які можуть працювати у парламенті на другому та третьому поверхах. Додамо, що свого часу, у березні 2020 року, Разумков і вводив обмеження для журналістів для відвідин парламенту.

Нагадаємо, на пленарному засіданні 5 жовтня народні депутати відсторонили голову Верховної Ради Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань парламенту упродовж двох днів. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів.

Окрім цього, вони підтримали ініціативу внесення до порядку денного шостої сесії Верховної Ради питання про відкликання Разумкова з посади спікера українського парламенту. Розгляд питання про відкликання Разумкова з посади голови Ради має відбутися в четвер, 7 жовтня.

Згодом Разумков дав оцінку діям Зеленського та Стефанчука.

Також Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.



