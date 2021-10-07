Разумков розповів, чим займатиметься після відставки

Життя після спікерства: Разумков сказав, чим займатиметься після відставки

Разумков зазначив, що залишиться в парламенті

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на телеканалі «Україна 24» розповів про свої плани після можливої відставки з посади.

На запитання, що він буде робити, якщо його звільнення підтримає Рада, спікер відповів: «Дмитро Олександрович Разумков буде робити те саме, що і останні 2,5 роки – реалізовувати ту програму, з якою ми приходили до людей, яка будувалася в тому числі і на цих ефірах. Вона так і писалася фактично – від людей до людей… Ми йшли, говорили те, у що віримо, те, що вважаємо за правильне, а потім воно ставало ще одним рядком у нашій програмі».

Разумков додав, що він «залишається в парламенті«.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков також розповів, що глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко може стати першим віцеспікером Верховної Ради в результаті кадрових перестановок, пов'язаних з відставкою Разумкова. Сам Корнієнко дану інформацію не підтвердив.

Також Разумков прокоментував свою можливу відставку.

«Відбувається те, що відбувається. Фракція «Слуга народу» вирішила відкликати з посади голову Верховної Ради. Це регламентна норма, вони мають на це право. Ми можемо говорити про методи, які для цього використовуються, але це їх право, їх совість... Щодо мене – я своїх позицій не змінюю. Я як приходив з базовими цінностями в 2019 році, з такими сьогодні й залишаюсь», – заявив він.

Як вже відомо, Верховна Рада України може розглянути питання призначення нового спікера парламенту 8 жовтня. «Слуги народу» планують визначитися з кандидатурою на засіданні фракції завтра, після голосування за відставку чинного голови Ради Дмитра Разумкова.

До слова, 6 жовтня Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, які можуть працювати у парламенті на другому та третьому поверхах. Додамо, що свого часу, у березні 2020 року, Разумков і вводив обмеження для журналістів для відвідин парламенту.

Нагадаємо, на пленарному засіданні 5 жовтня народні депутати відсторонили голову Верховної Ради Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань парламенту упродовж двох днів. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів.

Окрім цього, вони підтримали ініціативу внесення до порядку денного шостої сесії Верховної Ради питання про відкликання Разумкова з посади спікера українського парламенту. Розгляд питання про відкликання Разумкова з посади голови Ради має відбутися в четвер, 7 жовтня.

Згодом Разумков дав оцінку діям Зеленського та Стефанчука.

Також Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.