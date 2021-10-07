За що звільняють Разумкова? В «Слузі народу» озвучили «страшний гріх» спікера

Під загрозу ставилася дієздатність парламенту, зазначив нардеп Фролов

Член регламентного комітету та голови підкомітету з питань регламенту Павло Фролов розповів, що саме за спікера Дмитра Разумкова вперше за 30 років нардепи заглибились у нав’язаний меншістю поправочний спам до такого ступеня, що це поставило під сумнів дієздатність парламенту. Про це Фролов розповів в інтерв'ю Главкому.

«У вівторок, як бачите, питання щодо Разумкова було включено до порядку денного, далі за регламентом голова Верховної Ради готує звіт про свою роботу і про використання кошторису. Також має бути висновок Рахункової палати. Регламент каже, що цей висновок надається депутатам не пізніше, як за два дні до розгляду. Питання про відкликання спікера розглядається не пізніше, ніж на 10 день після його включення до порядку денного. Конкретну дату визначає не спікер, а парламент. І він визначив її шляхом голосування – четвер, 7 жовтня», – роз’яснив процедуру звільнення Фролов.

Він зазначив, що регламент Верховної Ради був прийнятий ще у 2010 році.

«Він має застарілий та суперечливий характер, що дозволяє, з одного боку, блокувати роботу парламенту, до абсурду затягувати розгляд питань. На мою думку, він потребує системного перегляду», – зазначив нардеп.

Фролов вважає, що заслуга Разумкова в тому, що народні депутати перестали надиктовувати тексти законів з голосу прямо під час пленарних засідань, а також переголосовувати провалені закони десятки разів, що було поширеною практикою у минулих скликаннях.

«Ми розуміємо також, що спікер – це голова всієї Верховної Ради і він має також дослуховуватися до інших фракцій. Але все це має бути на рівні балансу, на рівні здорового глузду і не перетворюватися у шантаж, поправочний терор або обструкцію та підігравання опозиції. Так, саме за Разумкова вперше за 30 років ми заглибились у нав’язаний меншістю поправочний спам до такого ступеня, що це поставило під сумнів дієздатність парламенту», – заявив нардеп.

За його словами, на один законопроект депутати могли витрачати кілька місяців, і в парламенті з’явились торги за зняття вже поданих поправок.

«Я пропонував Дмитру системний перегляд і оптимізацію парламентських процедур, але він не був налаштований на проведення реформи регламенту. Ми, на жаль, навіть не привели його у відповідність із чинною Конституцією. Хоча такі законопроекти були зареєстровані ще у 2019 році», – підкреслив Фролов.