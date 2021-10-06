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    Опальний спікер Разумков зробив «капость» монобільшості на прощання

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    Спікер дозволив 200 журналістам працювати в кулуарах - Опальний спікер Разумков зробив «капость» монобільшості на прощання
    Спікер дозволив 200 журналістам працювати в кулуарах
    фото: glavcom.ua

    Разумков, якого от-от звільнять, зняв обмеження для роботи журналістів у Верховній Раді

    У зв’язку з численними зверненнями журналістів, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, які можуть працювати у парламенті на другому та третьому поверхах. Про це повідомила речниця спікера Ольга Туній та оприлюднила відповідне розпорядження Разумкова.

    «Тепер у пресцентрі на третьому поверсі може працювати до 200 ociб. На балконі преси у залі засідань – 30 осіб, у кулуарах другого поверху – 200 осіб. Також відповідно до розпорядження, знімаються будь-які обмеження на пересування кулуарами другого поверху», – повідомила прессекретарка Разумкова.

    Розпорядження Дмитра Разумкова
    Розпорядження Дмитра Разумкова

    Додамо, що свого часу Разумков і вводив обмеження для журналістів для відвідин парламенту. У березні 2020 року голова Верховної Ради запровадив нові карантинні правила для ЗМІ, які працюють у парламенті. Журналістів у Верховній Раді на період карантину пускали лише до пресцентру на третьому поверсі будівлі парламенту. Також для роботи журналістів були закриті кулуари другого поверху Ради. Крім того, правцівникам ЗМІ обмежили допуск до адміністративних будинків, споруд і службових приміщень парламенту.

    5 жовтня 2020 року Разумков змінив порядок допуску журналістів до парламенту: їх пускали за постійною карткою акредитації та разовою перепусткою. Зайти до Ради з того часу могли не більше 120 працівників ЗМІ.

    Нагадаємо, на пленарному засіданні 5 жовтня поточного року народні депутати відсторонили голову Верховної Ради Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань парламенту упродовж двох днів. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів.

    Окрім цього, вони підтримали ініціативу внесення до порядку денного шостої сесії Верховної Ради питання про відкликання Разумкова з посади спікера українського парламенту. Розгляд питання про відкликання Разумкова з посади голови Ради має відбутися в четвер, 7 жовтня.

    Згодом Разумков дав оцінку діям Зеленського та Стефанчука.

    Також Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.

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    Теги: ЗМІ Верховна Рада журналіст Дмитро Разумков парламент
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    Опальний спікер Разумков зробив «капость» монобільшості на прощання