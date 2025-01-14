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Рада зробила засідання комітетів відкритими для журналістів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Рада зробила засідання комітетів відкритими для журналістів
Законопроєкт робить засідання парламентських комітетів публічними
фото з відкритих джерел

Журналісти та громадськість зможуть бути присутні на засіданнях, які проводять у режимі відеоконференції, а також на відкритих заходах

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11321. Він передбачає відкриті засідання парламентських комітетів для працівників медіа та громадськості. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідне рішення підтримали 286 парламентарів.

Так, журналіст має право безперешкодно відвідувати приміщення суб'єктів владних повноважень, відкриті заходи, які ними проводяться, бути присутніми на заходах, що проводяться в режимі відеоконференції, та бути особисто прийнятим у розумні терміни їх посадовими та службовими особами.

Також комітети Ради повинні інформувати громадськість про свою діяльність, зокрема, шляхом оприлюднення плану роботи, розкладу засідань комітетів, порядку денного засідань комітетів, проектів актів та прийнятих комітетами актів, протоколів, стенограм засідань комітетів та слухань у комітетах, відеозапису відкритих засідань комітетів на своїх веб-сторінки.

Порядок денний засідань комітетів та проєкти актів, заплановані для розгляду на такому засіданні, оприлюднюються не пізніше ніж за 24 години до початку засідання комітету, акти комітетів, прийняті за результатами підготовки законопроектів до розгляду в першому читанні, оприлюднюються не пізніше ніж п'ять робочих днів з дати завершення засідання комітету, зазначено у документі.

Крім того, комітети мають забезпечувати пряму трансляцію відкритих засідань. Відеозаписи трансляцій повинні оприлюднюватися не пізніше ніж протягом 24 годин з часу завершення засідання комітету та залишаються безстроково у вільному доступі.

Для журналістів, працівників медіа, акредитованих при Раді, додаткова акредитація для відвідування засідань комітетів не проводиться.

Як повідомлялося, у порядок денний Верховної Ради знову внесли законопроєкт № 10242, щодо посилення кримінальної відповідальності за оприлюднення інформації з реєстрів.

До слова, 4 грудня 2024 року Рада провалила законопроєкт №10242 щодо встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання, збут або розповсюдження інформації, що оброблюється в публічних електронних реєстрах. Цей законопроєкт у суспільстві одразу назвали «наступом на свободу слова», адже журналісти-розслідувачі можуть опинитися ледь не за ґратами через свою діяльність.

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Теги: журналіст Верховна Рада депутат Ярослав Железняк

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