Недопуск до укриттів. Рада запровадила штрафи та кримінальну відповідальність

За незабезпечення безперешкодного доступу громадян до укриттів вводиться штраф від 1700 до 3400 грн

Закон покращує регулювання відповідальності за ігнорування законних вимог ДСНС або за створення перешкод у їхній роботі

Верховна Рада прийняла закон, яким запроваджується адміністративна та кримінальна відповідальність за незабезпечення безперешкодного доступу до укриттів. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

Адміністративна відповідальність передбачає:

штраф 1700–3400 грн за незабезпечення доступу до укриттів. Повторне порушення — 5100–8500 грн.

штраф 2550–5100 грн за неналежне утримання та експлуатацію укриттів, через що їх неможливо використовувати за призначенням. У разі повторного порушення – від 5100 до 8500 грн.

Також в Кримінальний кодекс введено нову статтю 270-2, за якою порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, що призвело до загибелі людини або інших тяжких наслідків, каратиметься позбавленням волі від трьох до восьми років.

Крім того, закон покращує регулювання відповідальності за ігнорування законних вимог ДСНС або за створення перешкод у їхній роботі.

За словами нардепа, такі зміни покликані покращити стан укриттів та забезпечити людям безпечний доступ до них у разі небезпеки.

«Главком» повідомляв, що в Києві правоохоронці оголосили підозру у службовій недбалості начальнику управління житлово-комунального господарства Подільської райдержадміністрації, який за два мільйони гривень відремонтував укриття у будинку, хоча ці роботи того не коштували.

До слова, третій місяць поспіль мешканці кількох мікрорайонів Херсона протестують проти зведення в місті двох великих протирадіаційних укриттів на загальну суму 185 млн грн. Містяни побоюються: мовляв, росіяни можуть посилити обстріли в районах будівництва. Але місцеву владу це не зупиняє – на підході новий багатомільйонний проєкт. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Велике будівництво на лінії фронту. Куди спішить влада Херсона?».