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Рада викликає голову СБУ та першого заступника Генпрокурора на засідання

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Рада викликає голову СБУ та першого заступника Генпрокурора на засідання
Пропозицію щодо запрошення Малюка та Хоменка у Раду вніс народний депутат Роман Костенко
фото: Радіо Свобода

Малюк та Хоменко мають дати оцінку висловлюванням  Юрія Бойка

Верховна Рада викликає завтра, 18 грудня, на 10:00 першого заступника Генпрокурора Олексія  Хоменка та голову СБУ Василя Малюка з доповіддю по діяльності проросійських партій. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк

Зазначається, що Малюк та Хоменко мають повідомити депутатам оцінку висловлювань очільника забороненої «ОПЗЖ» Юрія Бойка.

Таке рішення підтримав 201 депутат при необхідному мінімумі 150 голосів.

Пропозицію щодо запрошення Малюка та Хоменка у Раду вніс народний депутат Роман Костенко

Нагадаємо, Служба безпеки України сьогодні викликала на допит Юоія Бойка, аби він пояснив свої останні заяви.

Народний депутат та голова «Платформи за життя та мир» Юрій Бойко оприлюднив ролик, де заявив про «радикалів», які перейменовують міста, зносять памʼятники, а також згадав про мову і церкву.

Згодом очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко відреагував на заяву народного депутата. За словами Коваленка, чути такі тези у 2024 році від Бойка «доволі дивно», зокрема, про насильство над людьми, без згадки Росії. Він додав, що «єдині, хто здійснює насильство над українцями – це росіяни».

Парламентарі вже підготували проєкт постанови про відкликання народного депутата Юрія Бойка з посади члена комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України. 

До слова, голова Служби безпеки України Василь Малюк запевнив, що СБУ рішуче розбереться з діяльністю політиків-колаборантів.

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Теги: Верховна Рада Василь Малюк Роман Костенко роман Ярослав Железняк допит прокурор Юрій Бойко депутат СБУ запрошення

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