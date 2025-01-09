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Верховна Рада зменшить штрафи за неоновлення даних? Схвалено законопроєкт

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Верховна Рада зменшить штрафи за неоновлення даних? Схвалено законопроєкт
Неуточнення персональних даних є адміністративним правопорушенням
фото: Depositphotos

У 2024 році понад 6 млн військовозобов’язаних громадян не оновили свої дані

Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, що стосуються мобілізації. Військовозобов’язані, які досі не уточнили свої персональні дані, зможуть зробити це через платформу «Резерв+» та сплатити половину суми штрафу.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, законопроєкт №12093 підтримали 231 депутат.

Згідно з пояснювальною запискою законопроєкту, у 2024 році понад 6 млн військовозобов’язаних громадян не уточнили свої дані. Вони мали зробити це через «Резерв+», ЦНАП або ТЦК. Неоновлення даних класифікується як адміністративне порушення і передбачає штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

«На сьогоднішній день, Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів не містить повної інформації щодо персональних даних великої кількості військовозобов’язаних громадян, що безумовно не сприяє процесам мобілізації у країні», – йдеться в документі.

Зазначається, що основна мета законопроєкту – дати можливість призовникам, військовозобов’язаним і резервістам самостійно оновити свої дані, звернувшись до ТЦК та СП, сплативши при цьому штраф у розмірі 50% від мінімального визначеного законом.

Нагадаємо, що 28 лютого закінчується у всіх військовозобовʼязаних по країні бронювання. Якщо підприємство втрачає статус критичності або не відповідає його критеріям, то заброньовані працівники цього підприємства, так само втрачають бронювання. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

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Теги: Верховна Рада українці мобілізація Україна військовозобов'язаний ТЦК законопроєкт

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