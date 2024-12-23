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Румунія затвердила склад нового уряду

Ірина Бура
glavcom.ua
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Румунія затвердила склад нового уряду
Уряд Чолаку отримав 240 голосів «за» при мінімально необхідних 233
фото з відкритих джерел

Відомо, що у новому уряді буде 16 міністрів

Парламент Румунії сьогодні затвердив склад нового уряду Марчела Чолаку. Після цього міністри склали присягу перед президентом. Про це повідомляє Digi 24.

Як зазначається, уряд Чолаку отримав 240 голосів «за» при мінімально необхідних 233. Таким чином коаліція контролює близько 54% місць у законодавчому органі.

Раніше три проєвропейські партії, соціал-демократи Чолаку, правоцентристські ліберали та етнічна угорська партія UDMR, узгодили деталі коаліції, яка забезпечила їм парламентську більшість.

Також відомо, що у новому уряді буде 16 міністрів. Водночас Соціал-демократична партія матиме вісім портфелів, а більшість її нинішніх міністрів залишаться на своїх посадах.

Анджел Тилвар зберіг посаду міністра оборони, а міністром закордонних справ став колишній журналіст та письменник, дипломат Еміль Хурезяну.

Нагадаємо 6 грудня Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів.

До слова, Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи, пов'язані з передвиборчою кампанією ультраправого кандидата в президенти Келіна Георгеску, який неочікувано переміг у першому турі виборів.

У документі румунської Служби інформації йдеться, що були отримані дані, які вказують про агресивну рекламну кампанію, проведену в обхід виборчого законодавства. Також є інформація про використання алгоритмів деяких соцмереж для підвищення популярності Джорджеску. А ще в документі сказано, що Румунія є «мішенню для російських гібридних дій, включно з кібератаками, витоками розвідувальної інформації та саботажем».

Як свідчать оприлюднені дані, для підвищення популярності Джорджеску в його виборчій кампанії були використані 25 тис. облікових записів TikTok. Можливо, для цього залучали «ботоферми». Спецслужби Румунії припускають, що на таку операцію були витрачені значні кошти, а масштаби й географія вказують на «державного оператора».

Ці 25 тис. акаунтів «стали дуже активними за два тижні до дати виборів», стверджують у службі зовнішньої розвідки Румунії (SRI). 797 зі згаданих облікових записів були створені «з 2016 року», зазначено в документі, і мали вкрай низьку активність (1%) до 11 листопада 2024 року. Після цього «вся мережа була активована на повну потужність». За даними румунської розвідки, агресивну кампанію Джорджеску вели з використанням алгоритмів соцмереж, що дало змогу різко підвищити його популярність. 

Як відомо, у неділю, 24 листопада, у Румунії розпочався перший тур голосування на президентських виборах. Проведене напередодні соцопитування вказувало на лідерство лівого прем'єра країни Марчела Чолаку і голови опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон. Тож очікувалося, що вони змагатимуться за президентську посаду у другому турі виборів. 

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Теги: уряд соцопитування Конституційний суд Румунія партії документи письменник журналіст TikTok вибори коаліція

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