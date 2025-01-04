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Зеленський підписав закон про посилення контролю за онлайн-казино

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський підписав закон про посилення контролю за онлайн-казино
Підписаний Зеленським закон забороняє рекламу азартних ігор
фото: Офіс президента

Згідно із документом, буде ліквідовано Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ)

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект № 9256-д. Він передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ).

Згідно з документом, замість КРАІЛ до 1 квітня 2025 року мають створити новий уповноважений орган без колегіального статусу. Також мають визначити міністерство, яке формуватиме політику у сфері грального бізнесу і лотерей.

Крім того, законопроект включає обмеження азартних ігор в Україні, зокрема:

  • визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;
  • вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі інтернет);
  • встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.

Також документ забороняє рекламу азартних ігор. Винятками є реклама на телебаченні і радіо в нічний час, у медіа для людей старше 21 року, на платформах і в пошукових системах із цільовою аудиторією віком від 21 року.

У рекламі забороняють участь військовослужбовців, волонтерів, популярних людей, а також використовувати тематику, повʼязану з війною.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Він підозрюється у сприянні представникам РФ. 

Нагадаємо, що 24 квітня Верховна Рада в першому читанні схвалила законопроєкт про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом. 

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Теги: Верховна Рада радіо закон прокурор інтернет Володимир Зеленський реклама населення обмеження

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