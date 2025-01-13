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У порядок денний Ради знову внесено законопроєкт, який може спричинити тиск на журналістів – нардеп

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У порядок денний Ради знову внесено законопроєкт, який може спричинити тиск на журналістів – нардеп
Журналісти наголошують, що законопроєкт не передбачає жодних механізмів захисту для тих, хто розголошує конфіденційну інформацію, яка має суспільне значення
фото з відкритих джерел

Законопроєкт впроваджує кримінальну відповідальність за розміщення у вільному доступі інформації з публічних реєстрів

У порядок денний Верховної Ради знову внесли законопроєкт № 10242, щодо посилення кримінальної відповідальності за оприлюднення інформації з реєстрів. Цей документ активно критикувала медіаспільнота та суспільство. Про це повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин.

«На нашу пропозицію, як Комітету з питань свободи слова, провести консультації з журналістами та медіаекспертами, представники більшості не відповіли. Тобто, опосередковано підтвердили, що законопроєкт потрібен лише для того, щоб закрити можливість розслідувачам ставити незручні питання про зловживання влади», – заявив депутат.

Юрчишин анонсував, що політсила «Голос» планує висувати правки до законопроєкту.

Нагадаємо, 4 грудня, Рада провалила законопроєкт №10242 щодо встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання, збут або розповсюдження інформації, що оброблюється в публічних електронних реєстрах. Цей законопроєкт у суспільстві одразу назвали «наступом на свободу слова», адже журналісти-розслідувачі можуть опинитися ледь не за ґратами через свою діяльність.

Так, законопроєкт посилює та впроваджує кримінальну відповідальність щодо різних видів діянь за розміщення у вільному доступі конфіденційної інформації з публічних реєстрів.

«Пропоноване покарання у вигляді 8 років позбавлення волі за подібні дії під час правового режиму воєнного стану є непропорційним і фактично перетворює такі злочини на тяжкі. Під прикриттям боротьби із «зловживанням даними» створюється інструмент, який може бути використаний для переслідування журналістів, що висвітлюють корупційні схеми. Прикладами розслідувань, автори яких можуть бути притягнуті до відповідальності за нормами цього законопроєкту, є матеріали про схеми виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану або про збагачення представників прокуратури», – йдеться у зверненні Медіаруху.

Водночас журналіст-розслідувач Юрій Ніколов звернув увагу на те, що  у Росії було підписано законопроєкт «Про посилення відповідальності за незаконне використання даних з державних реєстрів до 10 років вʼязниці».

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Теги: депутат журналіст кордон Ярослав Юрчишин законопроєкт Юрій Ніколов

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