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Підозрюваний у держзраді Шуфрич повернеться до депутатської роботи: СБУ пояснила ситуацію

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Підозрюваний у держзраді Шуфрич повернеться до депутатської роботи: СБУ пояснила ситуацію
Шуфрич у СІЗО писатиме звернення і запити
фото з відкритих джерел

Суд відмовив у тому, щоб Шуфрич брав участь у засіданні Ради фізично, проте зобовʼязав надати йому право виконувати депутатські повноваження

Служба безпеки України підкреслила, що виконання нардепом Нестором Шуфричем депутатських повноважень буде реалізовано у межах можливостей його перебування в ізоляторі, це може включати підготовку та надсилання письмових звернень і запитів. Таку інформацію пресслужба СБУ надала «Українській правді», коментуючи рішення Шевченківського районного суду, яким Шуфричу дозволено виконувати депутатську роботу

«Нестор Шуфрич продовжить утримуватися під вартою у слідчому ізоляторі СБУ та на нього поширюватимуться загальні обов’язки ув’язненого.

Виконання ним депутатських повноважень буде реалізовано у межах можливостей перебування в ізоляторі СБУ. Зокрема, це підготовка та надсилання письмових звернень, запитів тощо.

Відповідно до рішення колегії суддів Шевченківського районного суду м. Києва від 24 грудня 2024 року адвокатам Шуфрича, якого СБУ і ДБР підозрюють у державній зраді, відмовлено у клопотанні доставляти нардепа на засідання Верховної Ради. Таким чином, рішення суду виключає його переміщення до парламенту», – повідомили в пресслужбі СБУ.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що суд зобовʼязав надати нардепу від забороненої ОПЗЖ Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді, право на здійснення депутатських повноважень.

Суд відмовив у тому, щоб Шуфрич брав участь у засіданні Ради фізично, проте зобовʼязав надати йому право виконувати депутатські повноваження в рамках його перебування в слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, що Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої «Опозиційної платформи – За життя» Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні. 

До слова, народний депутат України IX скликання від забороненої партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич, якого звинувачують у державній зраді і який нещодавно переніс операцію з видалення двох гриж, написав заяву в ДБР на слідчих через те, що, як він заявив, у СІЗО йому 8 місяців не давали дозвіл на медичні маніпуляції. Про це Шуфрич повідомив «Суспільному».

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Теги: депутат Олексій Гончаренко партії фінансування Нестор Шуфрич

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