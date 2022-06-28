Ракетні удари з Білорусі: Тихановська звернулася до Зеленського

Тихановська попросила Зеленського сприяти єдності білорусів й українців проти агресора

Лідерка білоруської опозиції закликала президента України враховувати внесок білорусів у боротьбу проти російського агресора та сприяти єдності українського й білоруського народів. Про це Світлана Тихановська сказала у своєму відеозверненні.

«Президент Зеленський сказав, що коли хтось із тих, хто запускає російські ракети з території Білорусі, сподівається уникнути відповідальності, то не помиляється – це справді так, всі відповідальні за військову агресію, за використання білоруської землі як полігонів для російської техніки, за насилля проти українців і білорусів – будуть нести справедливу відповідальність. І це буде Лукашенко та його поплічники, а не весь білоруський народ«, – заявила Тихановська.

Вона поважає слова Зеленського, що від білорусів зараз дуже багато чого залежить.

«І це справді так. Саме тому білоруси роблять все можливе – і в Україні, і в Білорусі, і по всьому світу, аби захистити незалежність і суверенітет наших країн», – сказала білоруська опозиціонерка.

«І народ України, і народ Білорусі мають свої національні інтереси. І зараз вони збігаються, бо обидва наші народи хочуть повернути мирне життя, позбутися російської окупації й остаточно перемогти диктатуру як явище. Наші народи зараз підтримують одне одного. І завдання політиків – допомогти їм у цьому, не роз’єднати в суперечках, бо це сприятиме лише ворогу, – вважає Світлана Тихановська. – Білоруси зроблять все можливе, аби допомогти Україні. Нам нічого не потрібно у відповідь, окрім поваги до нашого шляху, поваги до нашого досвіду й нашого права бути самими собою – білорусами».

На завершення вона дорікнула Зеленському в тому, що, звертаючись до білорусів, він перейшов на російську мову. Сама Тихановська озвучила своє звернення білоруською.

«Президенте Зеленський, ви сказали, що більшість білорусів за Україну. І це справді так. Ми розуміємо один одного так, як ніколи раніше. І тому наступного разу, звертаючись до білорусів, ви можете не переходити з української на російську мову», – сказала вона.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Зокрема, до Бєлгородської області була відправлена чергова партія боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Тим часом Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріш за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

Ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос розповів, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

Крім цього, за даними української розвідки, Кремль планував теракти в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну. А у місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи росіян.