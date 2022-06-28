Продаж переданих для армії автомобілів – на Буковині викрито схему розкрадання гумдопомоги

Благодійна організація продавала авто, які ввозили в Україну під виглядом гумдпомоги

На Буковині викрили схему розкрадання гуманітарної допомоги: працівники благодійної організації налагодили збут легкових автомобілів, ввезених на територію України як «гуманітарку». Про це повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі.

Зловмисники продавали авто людям, які шукали транспорт для української армії. Отримавши кошти, за актами прийому-передачі віддавали ці ж авто військовим частинам як гуманітарну допомогу, безоплатно.

У прокуратурі повідомили, що зафіксовано продаж 4 автомобілів за цією схемою. Зловмисники отримали близько пів мільйона гривень.

«Під час розрахунку за четверте авто, у порядку ст. 208 КПК України, затримано буковинця. Йому повідомлено про підозру. Слідство встановлює всі обставини та причетних до незаконного використання гуманітарної допомоги осіб», – додали в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги, яка призначалася українським захисникам. Учасники незаконної схеми намагались незаконно продати понад тисячу бронежилетів на загальну суму понад 12 млн грн.