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    Кримінал

    На Буковині викрили схему розкрадання гуманітарної допомоги

    Продаж переданих для армії автомобілів &ndash; на Буковині викрито схему розкрадання гумдопомоги - На Буковині викрили схему розкрадання гуманітарної допомоги
    Продаж переданих для армії автомобілів – на Буковині викрито схему розкрадання гумдопомоги
    фото: Чернівецька обласна прокуратура

    Благодійна організація продавала авто, які ввозили в Україну під виглядом гумдпомоги

    На Буковині викрили схему розкрадання гуманітарної допомоги: працівники благодійної організації налагодили збут легкових автомобілів, ввезених на територію України як «гуманітарку». Про це повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі.

    Зловмисники продавали авто людям, які шукали транспорт для української армії. Отримавши кошти, за актами прийому-передачі віддавали ці ж авто військовим частинам як гуманітарну допомогу, безоплатно.

    У прокуратурі повідомили, що зафіксовано продаж 4 автомобілів за цією схемою. Зловмисники отримали близько пів мільйона гривень.

    «Під час розрахунку за четверте авто, у порядку ст. 208 КПК України, затримано буковинця. Йому повідомлено про підозру. Слідство встановлює всі обставини та причетних до незаконного використання гуманітарної допомоги осіб», – додали в прокуратурі.

    Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги, яка призначалася українським захисникам. Учасники незаконної схеми намагались незаконно продати понад тисячу бронежилетів на загальну суму понад 12 млн грн.

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    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна Чернівецька область транспорт окупація #stoprussia
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    На Буковині викрили схему розкрадання гуманітарної допомоги