22 листопада відбудеться другий тур виборів мера Львова

За крісло мера Львова у другому турі будуть змагатися Андрій Садовий та Олег Синютка

Львівська міська територіально-виборча комісія призначила другий тур виборів міського голови. Про це заявив керівник ТВК Ігор Сліпецький, передає місцеве видання ZAXID.NET.

Другий тур місцевих виборів у Львові, в якому зустрінуться чинний мер та колишній голова обласної державної адміністрації, відбудуться 22 листопада.

Зазначимо, Садовий та Синютка висловлювали готовність провести дебати перед другим туром голосування.

Нагадаємо, 29 жовтня Львівська ТВК підрахувала 100% бюлетенів на виборах мера Львова. За офіційними підрахунками, Садового підтримали 39,96% виборів, а за Синютку проголосували 31,03%.

Раніше ЦВК визнала обраними 84 голів у 23 областях.

Також у ЦВК розповіли, що заважає швидкому підрахунку голосів на місцевих виборах.

До слова, ЦВК допускає, що другий тур місцевих виборів пройде в грудні.

Крім того, 19-річний син Наталії Королевської став депутатом міськради Краматорська.

Раніше було оголошено переможця на виборах мера Ржищева. Згідно з ухваленою постановою ТВК, міським головою Ржищева стала Крістіна Чорненька («Європейська солідарність»). За неї віддали голоси 2713 виборців із 5204.

Як повідомлялося, Київська міська територіальна виборча комісія лише 29 жовтня почала приймати протоколи від районних комісій.

Відомо, що після обробки 99,5% голосів Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови.