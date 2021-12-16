Миколи зі «Слуг народу» розповіли, як святкують 19 грудня

Тищенко зазначив, що у нього в родині завжди були «приємні свята»

Тищенко зазначив, що у нього в родині завжди були «приємні свята»

У Верховній Раді 337 народних депутатів-чоловіків, серед яких 12 на ім'я Микола

Напередодні Дня Святого Миколая народні депутати від «Слуги народу», які носять відоме ім'я, розповіли, як їх вітають та що дарують своїм дітям на свято.

Так, «слуга» Микола Тищенко зазначив, що у нього в родині завжди були «приємні свята». «Це і смаколики, і тортик мати готувала. Наряджали ялинку. Я разом з татом обирав лялькового Діда Мороза і всі чекали, загадували якісь бажання, в майбутнє дивилися», – розповів Тищенко у розмові з Уніан.

На запитання, як його вітають зараз, Тищенко зауважив, що все змінилося, і тепер вже він вітає своїх дітей. «Зараз вони вже якісь віршики розповідають для Святого Миколая», – зазначив депутат і додав, що його діти цьогоріч на День Святого Миколая попросили планшет та іграшкового робота.

Ще один депутат від «Слуги народу» Микола Задорожній зізнався, що в його дитинстві батьки більше дарували подарунки та солодощі на Новий рік та Різдво. Зараз же, в дорослому віці, хоч його самого й вітають з Днем Святого Миколая, депутат має власну святкову традицію. «У мене є традиція, останні, мабуть, років сім: на будь-якій роботі, де я працював, зранку я приходжу раніше і роздаю солодощі колегам, розкладаю по робочих місцях», – сказав він і додав, що торік пригощав колег по парламентському комітету.

Ще один «слуга», Микола Сольський у дитинстві отримував у подарунок мандарини, а також ще якісь сюрпризи, наскільки дозволяв «стан життя сім'ї». «Але це завжди було добре, приємно», – сказав він.

На запитання, як він сам зараз вітає дітей, Сольський зазначив: «Миколай вітає дітей в ніч на Миколая кожен рік. Є якісь розмови, що діти вони хотіли б від Миколая отримати, чи вони заслуговують, чи не заслуговують, чи вони чемно себе поводили… Стандартні святкові приємні історії».

У Верховній Раді 337 народних депутатів-чоловіків, серед яких 12 на ім'я Микола. Двоє з них навіть Миколи Миколайовичі.

До речі, у парламенті поточного скликання серед усіх 423 депутатів немає жодного народного обранця, який би народився на День Святого Миколая (19 грудня). Тож Верховна Рада цього дня обходиться без святкових іменинників.

Нагадаємо, «Слуги народу» розпочали підготовку до новорічних корпоративів. Зокрема Микола Тищенко запропонував провести корпоратив у заміському ресторані Harvest, який розташований по Обухівському шосе у Козині. Вечірку нардеп пропонує провести у п’ятницю на 17 годину.