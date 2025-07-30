Ратифікація фінансової угоди між Україною та ЄІБ: з'явився законопроєкт

9 квітня Україна підписала фінансову угоду «Відновлення водопостачання і водовідведення України» з Європейським інвестиційним банком

Президент України Володимир Зеленський ініціював проєкт закону про ратифікацію фінансової угоди («Відновлення водопостачання і водовідведення України») між Україною та Європейським інвестиційним банком. Про це повідомляє «Главком»з посиланням на картку законопроєкту.

«Метою прийняття проєкту Закону України «Про ратифікацію Фінансової угоди («Відновлення водопостачання і водовідведення України») між Україною та Європейським інвестиційним банком» є виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності фінансової угоди («Відновлення водопостачання і водовідведення України») між Україною та Європейським інвестиційним банком, підписаної 09 квітня 2025 року у м. Брюссель, згідно із законодавством України», – йдеться у пояснювальній записці.

Проєктом акта пропонується ратифікувати фінансову угоду.

Нагадаємо, 9 квітня Україна підписала в Брюсселі угоди з Євросоюзом та Європейським інвестиційним банком. Зокрема, фінансову угоду «Відновлення водопостачання і водовідведення України» між Україною та Європейським інвестиційним банком.

У рамках реалізації Фінансової угоди Європейський інвестиційний банк надасть Україні офіційну фінансову підтримку у вигляді позики в обсязі

€100 млн. Зазначені кошти спрямовуватимуться на відновлення, реконструкцію та модернізацію об’єктів централізованого водопостачання та водовідведення з метою забезпечення стабільного доступу населення до відповідних послуг.

Реалізація Проєкту буде спрямована на відновлення та модернізацію критичної інфраструктури (об’єкти водопостачання та водовідведення) на тих територіях, які зазнали значних руйнувань, а також у регіонах, які прийняли найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб.