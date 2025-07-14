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Зеленський вніс у Раду законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський вніс у Раду законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
Рада шістнадцятий раз голосуватиме за продовження загальної мобілізації та воєнного стану з початку великої війни
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент пропонує продовжити мобілізацію та дію воєнного стану ще на 90 днів

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів, тобто до 5 листопада 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт парламенту.

Дія попередніх законів про продовження воєнного стану та мобілізації, підписаних президентом 18 квітня, завершується 6 серпня. Голосування у Верховній Раді за нові законопроєкти відбудеться на цьому пленарному тижні.

Зеленський вніс у Раду законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації фото 1

Як відомо, 24 лютого 2022 року президент Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.

Йдеться про особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

До слова, у квітні Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації. Вони діятимуть щонайменше до 6 серпня 2025 року.

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Теги: Верховна Рада Володимир Зеленський

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Політика

Зеленський вніс у Раду законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
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