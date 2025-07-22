Переговори з РФ у Стамбулі: хто увійде до складу української делегації

Президент: Я доручив сформувати делегацію для перемовин із російською стороною

Секретар РНБО України Рустем Умєров очолить українську делегацію на переговорах із РФ у Стамбулі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає «Главком».

«Я доручив сформувати делегацію для перемовин із російською стороною. Очолить делегацію Рустем Умєров, у склад делегації увійдуть представники української розвідки, МЗС України та Офісу президента», – йдеться у заяві.

Зеленський зазначив, що сьогодні Умєров доповів про виконання домовленостей другої зустрічі з російською стороною в Стамбулі та домовленість про нову зустріч найближчим часом.

«Україна готова працювати максимально продуктивно заради звільнення наших людей з полону та повернення викрадених дітей, а також припинення вбивств і заради підготовки зустрічі лідерів для реального завершення цієї війни. Наша позиція максимально прозора. Україна ніколи не хотіла цієї війни, і саме Росія має завершити війну, яку сама ж і почала», – підкреслив президент.

Також керівник Офісу Андрій Єрмак доповів Зеленському про координацію дипломатичної роботи з партнерами у Європі та Сполучених Штатах.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч української та російської делегації відбудеться у Стамбулі. Вона запланована на середу, 23 липня. Президент додав, що завтра, 22 липня буде оприлюднено більше подробиць щодо переговорів.

Раніше президент назвав три ключові теми для нових переговорів з Москвою.