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НАБУ та САП прокоментували новий законопроєкт Зеленського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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НАБУ та САП прокоментували новий законопроєкт Зеленського
За словами правоохоронців, документ усуне правові ризики та відповідатиме стандартам верховенства права
фото: nabu.gov.ua/НАБУ

Зеленський запропонує парламенту законопроєкт, який забезпечить стабільну роботу антикорупційних органів

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відреагували на підготовку нового законопроєкту, який має забезпечити незалежність антикорупційних інституцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу САП.

Правоохоронці привітали ініціативу президента та наголосили, що готові долучитися до обговорення та підготовки відповідного законодавчого рішення. «Ми переконані, що збереження незалежності детективів і прокурорів, а також забезпечення принципу невідворотності покарання, що відображається законними вироками суду, є ключовими умовами для ефективного розслідування корупційних злочинів та виконання міжнародних зобовʼязань України», – йдеться в заяві.

Як відомо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати. Якщо коротко, цей закон перетворює НАБУ і САП на залежні від генерального прокурора інституції.

Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП «Главком» писав тут. Даний документ підтримали 19 народних обранців з опозиції. Соратниця Порошенка пояснила, чому підтримала закон.

Зеленський прокоментував цей закон, заявивши, що в Україні «антикорупційна інфраструктура працюватиме, але без російських впливів». Він також заявив, що генпрокурор «налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону».

Раніше повідомлялося, що нардепи підготували новий законопроєкт для скасування змін, які обмежують НАБУ та САП.

Тим часом Єврокомісія виразила «велику стурбованість» через ухвалення закону №12414, окремі пункти якого позбавляють незалежності антикорупційних органів Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

До слова, президент Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить стабільну роботу системи правопорядку. Документ міститиме норми для незалежності антикорупційних інституцій. Глава України стверджує, що новий законопроєкт усуне російський вплив і втручання в діяльність органів правопорядку.

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Теги: Володимир Зеленський законопроєкт САП НАБУ

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