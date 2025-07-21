Зеленський призначив 16 нових послів

Сьогодні у форматі наради з послами буде визначено ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що призначив 16 послів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Після доповідей військових і міністра внутрішніх справ України сьогодні вранці провів нараду з міністром закордонних справ України та командою Офісу. Фіналізували довгий процес добору кандидатів на призначення послами України. Призначив 16 послів. Для кожного визначили персональні завдання та критерії оцінки результативності», – йдеться у заяві.

Президент зазначив, що сьогодні у форматі наради з послами буде визначено ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців.

Нагадаємо, міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро приїхав в Україну з дводенним візитом. Він відвідає конференцію послів України, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. «У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах», – зазначив він.