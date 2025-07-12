Зеленський відповів, скільки років хоче бути президентом

Президент заявив, що прагне зберегти власну самоповагу, адже це важливо для нього і його сім’ї

Зеленський порівняв себе і Путіна і запевнив, що «не буде президентом 30 чи 35 років»

Президент Володимир Зеленський заявив, що не збираються бути на чолі країни 30-35 років, на відміну ві російського диктатора Путіна. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у фільмі ВВС.

«Я не Путін. Я не буду президентом 30 чи 35 років. Ні. Повірте мені», – сказав Зеленський.

Президент заявив, що прагне зберегти власну самоповагу, адже це важливо для нього і його сім’ї. Також він запевнив, що хоче допомогти Україні.

«Я повинен, я розумію, що я не можу зрадити вибір людей і їхню віру в мене. Я люблю Україну. Що це означає? Я люблю все, все найкраще, що я мав у житті, пов’язане з Україною. Моя дружина, мої діти, мої фільми у минулій професії та мій президентський шлях. Україна – це все, що в мене є, тому я мушу», – запевнив він.

Раніше глава України Володимир Зеленський заявив, що очікує детальних звітів від урядовців та від команди Офісу президента. Український лідер анонсував кадрові зміни за результатами доповідей.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував заміну українського посла в США. Зеленський підтвердив звільнення Оксани Маркарової з посади. За словами очільника України, новим послом у Сполучених Штатах може стати чинний міністр оборони Рустем Умєров. «Одна з моїх ідей, що Умєров може стати послом у США. Але тоді у нас будуть серйозні перестановки в Кабміні», – заявив президент.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що президент Зеленський має намір замінити послів у країнах «Групи семи».

Також стало відомо, що президент Володимир Зеленський повідомив послу України в США Оксані Маркаровій про намір її звільнити. Однак запропонував залишитись в команді після цього. Повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль входить до списку потенційних кандидатів на посаду посла України у Вашингтоні разом із віцепрем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною, міністром оборони Рустемом Умеровим та міністром енергетики Германом Галущенком.