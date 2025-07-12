Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський відповів, скільки років хоче бути президентом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський відповів, скільки років хоче бути президентом
Президент заявив, що прагне зберегти власну самоповагу, адже це важливо для нього і його сім’ї
фото: Офіс президента

Зеленський порівняв себе і Путіна і запевнив, що «не буде президентом 30 чи 35 років»

Президент Володимир Зеленський заявив, що не збираються бути на чолі країни 30-35 років, на відміну ві російського диктатора Путіна. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у фільмі ВВС.

«Я не Путін. Я не буду президентом 30 чи 35 років. Ні. Повірте мені», – сказав Зеленський.

Президент заявив, що прагне зберегти власну самоповагу, адже це важливо для нього і його сім’ї. Також він запевнив, що хоче допомогти Україні.

«Я повинен, я розумію, що я не можу зрадити вибір людей і їхню віру в мене. Я люблю Україну. Що це означає? Я люблю все, все найкраще, що я мав у житті, пов’язане з Україною. Моя дружина, мої діти, мої фільми у минулій професії та мій президентський шлях. Україна – це все, що в мене є, тому я мушу», – запевнив він.

Раніше глава України Володимир Зеленський заявив, що очікує детальних звітів від урядовців та від команди Офісу президента. Український лідер анонсував кадрові зміни за результатами доповідей.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував заміну українського посла в США. Зеленський підтвердив звільнення Оксани Маркарової з посади. За словами очільника України, новим послом у Сполучених Штатах може стати чинний міністр оборони Рустем Умєров. «Одна з моїх ідей, що Умєров може стати послом у США. Але тоді у нас будуть серйозні перестановки в Кабміні», – заявив президент.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що президент Зеленський має намір замінити послів у країнах «Групи семи».

Також стало відомо, що президент Володимир Зеленський повідомив послу України в США Оксані Маркаровій про намір її звільнити. Однак запропонував залишитись в команді після цього. Повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль входить до списку потенційних кандидатів на посаду посла України у Вашингтоні разом із віцепрем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною, міністром оборони Рустемом Умеровим та міністром енергетики Германом Галущенком.

Читайте також:

Теги: президент Україна Володимир Зеленський путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зниження цін вигідне для великих імпортерів, таких як Європа, Китай, Японія та Корея
ОПЕК+ збільшує видобуток: що це означає для України та Росії?
6 липня, 17:02
Чому США затягують із санкціями? Зеленський пояснив причину нерішучості Трампа
Чому США затягують із санкціями? Зеленський пояснив причину нерішучості Трампа
14 червня, 14:06
Джерелами покриття додаткових видатків стануть збільшення доходів бюджету та внутрішні запозичення
Видатки на оборону зростуть. Уряд схвалив зміни до держбюджету на понад 400 млрд грн
25 червня, 14:49
Більшість школярів вже у 10-12 років знають, ким хочуть стати
Школярі врятують ринок праці в Україні: прогноз
28 червня, 10:49
Зеленський: Данія також стане першою країною, з якою ми запустимо спільне виробництво далекобійних безпілотників і ракет за межами України
Україна та Данія спільно вироблятимуть далекобійні дрони й ракети за межами країни
25 червня, 14:33
«Транспортний безвіз» для України продовжено
ЄС продовжив «транспортний безвіз» для України? Відповідь Шмигаля
18 червня, 15:32
Гашек розкритикував Трампа
Гашек: Трамп допомагає Путіну легалізувати всі його жахливі злочини
18 червня, 19:09
Сучасні дрони РФ можуть маневрувати та літати на великих висотах, тому їх не збити з кулеметів
Україна створює нові підрозділи ППО із незвичним оснащенням
29 червня, 22:19
4 липня Зеленський та Трамп провели телефонну розмову
Зеленський і Трамп обговорювали заміну посла України в США: хто серед кандидатів
7 липня, 12:56

Політика

Зеленський відповів, скільки років хоче бути президентом
Зеленський відповів, скільки років хоче бути президентом
Вихід із конвенції про заборону протипіхотних мін. Уряд подав у Раду законопроєкт
Вихід із конвенції про заборону протипіхотних мін. Уряд подав у Раду законопроєкт
Призначення голови БЕБ. Переможець конкурсу заявив, що не отримав відповіді уряду
Призначення голови БЕБ. Переможець конкурсу заявив, що не отримав відповіді уряду
Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та на Банковій
Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та на Банковій
Зеленський: США відновили постачання військової допомоги Україні
Зеленський: США відновили постачання військової допомоги Україні
Гана готова фінансувати виробництво українських дронів – Зеленський
Гана готова фінансувати виробництво українських дронів – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 липня 2025
58K
В Україні з’явилась риба, яка ставить під загрозу існування багатьох підводних мешканців
16K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6504
У Києві та області прогриміли вибухи
5610
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:10
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
Вчора, 06:45
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
Вчора, 06:15
11 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з автівкою: постраждали 32 людини
10 липня, 14:36

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua