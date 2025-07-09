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Постачання зброї, посилення ППО та санкції. Зеленський розповів про зустріч із Келлогом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Постачання зброї, посилення ППО та санкції. Зеленський розповів про зустріч із Келлогом
Сторони обговорили результати нещодавньої телефонної розмови лідерів України та США
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Політики говорили про посилення Сил оборони України та перспективи закупівель американської зброї

Президент Володимир Зеленський провів розмову зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом. Він очолює американську делегацію на конференції з питань відновлення України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера у соцмережах.

Політики обговорили постачання зброї та посилення ППО. «На тлі збільшення російських атак це один із пріоритетів. Говорили й про закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні», – каже він.

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Зеленський наголосив, що була й розмова про санкції проти Російської Федерації та її партнерів. «Детально сфокусувалися на санкційному тиску. Розуміємо, що потрібні жорсткіші обмеження проти російської енергетики, і особливо вторинні санкції проти покупців російської нафти. Сподіваємося на рух законопроєкту сенаторів Грема та Блюменталя в Конгресі США. Це те, що, безперечно, може змусити Росію більше думати про мир», – розповів глава України.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна просила ще одну систему Patriot. Білий дім розглядає це питання.

Нагадаємо, сьогодні, 9 липня, президент України Володимир Зеленський прибув до Риму. Як повідомлялося, у глави держави були заплановані зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллою та спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом. Переговори з Келлогом відбулися на тлі того, що президент США після перерви в поставках пообіцяв передати Україні додаткову зброю, насамперед оборонну, щоб допомогти їй захиститися від атак РФ.

До слова, президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Левом XIV під час свого візиту до Італії.

Як відомо, 10–11 липня у Римі відбудеться Міжнародна конференція з відновлення України (URC2025). Це буде четвертий за чисельністю захід, що продовжуватиме серію політичних заходів високого рівня, присвячених швидкому відновленню та довгостроковій реконструкції України з початку повномасштабної війни агресії Росії проти України. Раніше Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації, яка братиме участь у конференції з питань відновлення України. Захід відбуватиметься в Італії.

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Теги: військова допомога Кіт Келлог Володимир Зеленський Італія

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