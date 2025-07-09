Постачання зброї, посилення ППО та санкції. Зеленський розповів про зустріч із Келлогом
Політики говорили про посилення Сил оборони України та перспективи закупівель американської зброї
Президент Володимир Зеленський провів розмову зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом. Він очолює американську делегацію на конференції з питань відновлення України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера у соцмережах.
Політики обговорили постачання зброї та посилення ППО. «На тлі збільшення російських атак це один із пріоритетів. Говорили й про закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні», – каже він.
Зеленський наголосив, що була й розмова про санкції проти Російської Федерації та її партнерів. «Детально сфокусувалися на санкційному тиску. Розуміємо, що потрібні жорсткіші обмеження проти російської енергетики, і особливо вторинні санкції проти покупців російської нафти. Сподіваємося на рух законопроєкту сенаторів Грема та Блюменталя в Конгресі США. Це те, що, безперечно, може змусити Росію більше думати про мир», – розповів глава України.
Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна просила ще одну систему Patriot. Білий дім розглядає це питання.
Нагадаємо, сьогодні, 9 липня, президент України Володимир Зеленський прибув до Риму. Як повідомлялося, у глави держави були заплановані зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллою та спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом. Переговори з Келлогом відбулися на тлі того, що президент США після перерви в поставках пообіцяв передати Україні додаткову зброю, насамперед оборонну, щоб допомогти їй захиститися від атак РФ.
До слова, президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Левом XIV під час свого візиту до Італії.
Як відомо, 10–11 липня у Римі відбудеться Міжнародна конференція з відновлення України (URC2025). Це буде четвертий за чисельністю захід, що продовжуватиме серію політичних заходів високого рівня, присвячених швидкому відновленню та довгостроковій реконструкції України з початку повномасштабної війни агресії Росії проти України. Раніше Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації, яка братиме участь у конференції з питань відновлення України. Захід відбуватиметься в Італії.