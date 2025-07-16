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Зеленський пояснив, чому Путін перестав бити по Києву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський пояснив, чому Путін перестав бити по Києву
Спецпредставник президента США Кіт Келлог перебуватиме у Києві тиждень
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами президента України, Путін боїться Америки, тому не бʼє по столиці під час візиту Келлога

Президент Володимир Зеленський заявив, що візити американських високопосадовців впливають на інтенсивність російських атак по Україні. Зокрема, протягом двох ночей після прибуття спецпредставника президента США Кіта Келлога не було жодних масованих обстрілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського лідера в інтервʼю Newsmax.

«Генерал Келлог прибув, і дві ночі поспіль не було жодних масованих бомбардувань. Це дуже цікавий приклад: цієї ночі та попередньої ночі не було жодних сильних атак», – зауважив президент.

За словами глави України, кияни навіть почали жартувати з цього приводу: «Кажуть, що нам слід дати генералу Келлогу український паспорт і залишити його тут, а американцям варто частіше приїжджати до нас, бо тоді Росія менше бомбитиме».

Нагадаємо, до Києва на тиждень прибув спецпредставник президента США Кіт Келлог. На столичному вокзалі його зустрів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. «Главком» зібрав все, що відомо про особливий візит.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником глави США з питань України Кітом Келлогом. Під час зустрічі йшлося про загальну ситуацію на фронті та потреби українських воїнів, зокрема політики обговорили російські масовані атаки на цивільних і критичну інфраструктуру та посилення української ППО.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував зустрічі спецпредставника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога з очільниками спецслужб. Президент повідомив, що триває підготовка зустрічей Келлога з керівниками Служби безпеки України, а також українських розвідок.

До слова, спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що Штати продовжують захищати український народ.

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Теги: Кіт Келлог Володимир Зеленський Київ

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