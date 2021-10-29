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    Разумков попередив Зеленського: офшорний скандал може мати продовження

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    Дмитро Разумков&nbsp;не почув відповіді від жодного представника Офісу президента: офшори Зеленського зараз є чи ні - Разумков попередив Зеленського: офшорний скандал може мати продовження
    Дмитро Разумков не почув відповіді від жодного представника Офісу президента: офшори Зеленського зараз є чи ні
    фото: DW

    За словами ексспікера Ради, офшорний скандал б'є по цілій державі

    Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не виключає, що офшорний скандал, у якому фігурує студія «Квартал 95» і президент Володимир Зеленський, ще матиме продовження. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

    «Я не почув відповіді від жодного представника Офісу президента: ці офшори зараз є чи ні? Гроші, які туди перераховувалися, – за що це було зроблено? У даному випадку це б'є не по окремих представниках влади, а по цілій державі», – сказав Разумков.

    Він додав: якщо такий негативний шлейф падатиме на президента, його оточення – це створює негативний імідж для всієї України.

    Також невакцинований Разумков дорікнув Зеленському поганою боротьбою з коронавірусом.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що не побачив нічого нового в розслідуванні «Слідства. Інфо» за результатами розслідування Pandora Papers про офшори.

    Як відомо, президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

    Також, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру. А ще Зеленський і Шефір сприяли спробам вивести активи з банку Курченка.

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    Теги: офшорний скандал гроші скандал Володимир Зеленський Україна президент Квартал 95 Дмитро Разумков Pandora Papers
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    Разумков попередив Зеленського: офшорний скандал може мати продовження